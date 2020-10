La notizia della scomparsa di Dimitry Stuzhuk, influencer russo, lascia senza parole i suoi followers ed anima la polemica sul web.

La notizia della morte di Dimitry Stuzhuk, noto influencer russo, è stata resa pubblica dalla ex moglie Sofia Stuzhuk con un post Instagram. Il 33 enne esperto di fitness, aveva espresso più volte tramite i social i suoi dubbi sulla mortalità del covid arrivando a dubitare della veridicità della pandemia.

E’ proprio durante il ricovero in una struttura ospedaliera in Ucraina che l’influencer confessa al suo milione e più di followers che anche lui era positivo al covid e che stava combattendo con la malattia. La foto scelta per l’occasione rende più di mille parole

In questo lungo post Dimitry si dice pentito per aver sottovalutato il problema covid chiedendo scusa per aver negato la malattia. Anzi avrebbe voluto condividere la sua esperienza per evitare che le persone si contagiassero come lui e dice:”Voglio condividere come mi sono ammalato e mettere in guardia tutti in modo convincente.Ho anche pensato che non ci fosse il covid. Ma il Covid-19 non è qualcosa di leggero”.

Purtroppo non ha avuto tempo perchè le condizioni fisiche dell’influencer, dopo il miglioramento iniziale che ha addirittura permesso le dimissioni dall’ospedale, si sono aggravate ed hanno portato al decesso.

Influencer, negazionista pentito. Il saluto della ex moglie

Visualizza questo post su Instagram Димы больше нет с нами. Его сердце не выдержало Un post condiviso da Sofia Stuzhuk (@sofia_stuzhuk) in data: 16 Ott 2020 alle ore 3:32 PDT

Questo il post con cui la ex moglie Sofia saluta il suo amato Dimitry. Dalle parole toccanti trapela il grande dolore per la prova a cui il destino li ha sottoposti.

Destino cosi crudele da strappare a soli 33 anni un individuo sano e in piena forma, lasciando tre bimbi senza il loro papà. Sofia nel post dice: “Mi hai insegnato così tanto. Sono cresciuta con te. Sono diventata con te la madre di tre bellissimi bambini e anche di un maschietto. Tu e io abbiamo imparato a prendere decisioni importanti. Con te ho imparato ad essere adulta e indipendente. Sei il nostro angelo custode e il tuo amore proteggerà sempre i nostri angioletti”.