Jeff Bridges ha il cancro: l’annuncio shock del “Grande Lebowski”

Jeff Bridges ha il cancro: l’annuncio della malattia con le parole del Drugo de “Il grande Lebowski”

Jeff Bridges è malato, ha il cancro. L’annuncio shock è arrivato direttamente dall’attore, che attraverso i suoi social ha raccontato della malattia con l’ironia che lo contraddistingue: “Come direbbe il Drugo, nuova merda è venuta alla luce”, ha detto il famoo attore citando il suo personaggio più famoso, ossia uno dei protagonisti del film culto “Il grande Lebowski”. A Bridges è stato diagnosticato un linfoma, e lui ha voluto dare la notizia, di persona, ai suoi tantissimi fan.

Jeff Bridges rivela la sua terribile malattia ai fan

“Nonostante tutto mi sento fortunato, perché la prognosi sarebbe buona. Anche se si tratta di una malattia grave, ho a disposizione una grande squadra di medici. Sto iniziando le cure e vi terrò aggiornati sulla mia guarigione”. Jeff Bridges è noto al grande schermo per i suoi ruoli in famosi film come “La leggenda del re pescatore”, “Crazy Heart”, “Il grinta”, Starman”, “Tucker”, oltre al cult dei fratelli Coen, “Il grande Lebowski”. Tantissimi messaggi arrivati, anche dai fan italiani, che incoraggiano l’attore a farsi coraggio e a guarire in fretta. Non molto tempo fa si parlò di un possibile seguito del “Grande Lebowski”, con ancora Jeff Bridges nel ruolo del “Drugo”.

