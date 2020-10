Previsioni meteo 21 ottobre, che differenza tra nord e sud

Le previsioni meteo per il 21 ottobre evidenziano un netto contrasto tra le temperature che avremo tra nord e sud. Possibili allerte meteo

Per martedì 20 ottobre è previsto bel tempo in tutto il centro-sud e sulle isole. In alcune regioni meridionali vedremo addirittura temperature quasi estive.

Merito dell’anticiclone africano, che permetterà agli italiani che vivono da Roma in giù di godersi gli ultimi sprazzi d’estate, le cosiddette ottobrate.

Temperature massime fino a 22 gradi a Palermo, 21 a Napoli e Bari per quanto riguarda il sud. Al centro previsti 19 gradi a Firenze, 21 a Roma, 19 a Pescara.

Situazione completamente opposta al nord, dove le temperature saranno più basse e in alcune regioni avremo anche delle piogge occasionali.

Si tratta di Liguria e Piemonte, mentre su tutta la Pianura Padana ci sarà una leggera foschia sin dalle prime ore del mattino.

Temperature in leggero calo, massime fino a 18 gradi a Bologna, 16 gradi a Milano, 13 a Torino e 17 a Genova.

Dalle 8 di stamattina i #vigilidelfuoco hanno effettuato più di 70 interventi per il #maltempo cha ha interessato la provincia di #Roma. Disagi al traffico per la rimozione di un albero caduto in strada sulla tangenziale Est, situazione in miglioramento #15ottobre pic.twitter.com/8NBkcskAAG — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) October 15, 2020

Meteo 21 ottobre, allerta rossa in Liguria ed altre tre regioni

Secondo le previsioni meteo del 21 ottobre avremo un martedì abbastanza soleggiato su tutto il Sud Italia, mentre al nord prevarranno soprattutto pioggia e maltempo.

La Protezione Civile ha dichiarato allerta rossa in Liguria centrale, dove resteranno chiuse anche le scuole.

Allerta arancione sulla Lombardia settentrionale e sul Piemonte settentrionale. Allerta gialla invece sull’Emilia Romagna occidentale e sulla Toscana nord-occidentale.

Sin dal mattino sono previste forti precipitazioni in Emilia Romagna, Valle d’Aosta e Piemonte.