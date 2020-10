Alica Ѕchmidt, super preparatore atletico del Dortmund: che fascino

Alica Schmidt da qualche settimana è diventata la nuova preparatrice atletica del Borussia Dortmund. Un’atleta da Olimpiadi e da concorsi di bellezza

Contro la Lazio i risultati non li abbiamo visti, perché la squadra di Simone Inzaghi ha corso molto più dei suoi avverdari. Ma da qualche settimana il Borussia Dortmund ha un segreto special,e per la sua preparazione atletica: è Alicia Schmidt, semplicemente l’atleta più sexy del mondo.

Ventidue anni ancora da compiere, tedesca e gran fisico. Non a caso questa Barbie con i muscoli ha vinto il bronzo agli ultimi Europei Under 23 con la Germania nella staffetta 4×400. Quindi un’atleta professionsta, che sa cosa significa la preparazione atletica e conosce i sacrifici degli allenamenti.

Ma al tempo stesso è bellissima e non a caso un noto sito australiano già nel 2018 l’ha eletta come atleta più sexy del mondo. Da poco è arrivata in casa dei gialloneri grazie al comune sponsor che ha con il club, la Puma. Ma non è lì solo per fare spettacolo e folclore, perché come hanno ammesso i giocatori è anche molto preparata.

E la sua nuova avventura ha fatto lievitare il numero dei followers: su Instagram ora viaggia a quota 1,3 milioni e il tassametro corre ancora. per la cronaca, sono giù molti più di quelli che ha il Borussia Dortmund, non prorio uno scherzo.

In campo fa impazzire i giocatori del Borussia Dortmund che devono starle dietro. Ma fuori la bella Alica Schmidt fa impazire i followers. Questi alcuni commenti su Twitter da quando è entrata in carica.