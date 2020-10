Duello finale Trump-Biden a 12 giorni dalle elezioni. Le reazioni del web

A dodici giorni dalle elezioni è avvenuto l’ultimo duello mediatico tra Trump e Biden. Alcuni passaggi hanno fatto impazzire il web

Si riaccende il duello Trump Biden, ancora una volta in diretta televisiva.

Il 3 novembre gli Stati Uniti dovranno decidere se confermare Donald Trump come presidente o dare il mandato a Joe Biden.

Ieri è andato in scena l’ultimo duello televisivo tra i due candidati, che anche stavolta non si sono risparmiati.

Il confronto è iniziato alle 21 alla Belmont University di Nashville ed è durato un’ora e mezza. La moderatrice era Kristen Welker di Nbc.

A differenza di quanto successo il 29 settembre, stavolta non c’è stata nessuna rissa tra i due. Anche perché i microfoni sono rimasti spenti mentre parlava l’avversario.

Sul coronavirus Biden ha accusato l’avversario di averci capito poco, Trump ha scaricato le colpe sulla Cina.

Joe Biden ha incalzato Trump anche sulle presunte evasioni fiscali e sui conti all’estero di quest’ultimo, che ha negato.

Lo scontro è terminato parlando di sanità ed economia, con Biden molto vicino alla politica di Obama, a differenza di Trump.

Ti potrebbe interessare anche – Meteo: weekend di maltempo. Sabato e domenica temporali. Ecco dove

Absolutely OUTSTANDING job by the President tonight. He was measured, precise and convincing. Biden was typical politician. — Trish Regan (@trish_regan) October 23, 2020

Duello Trump Biden, il web si accende. Le reazioni degli utenti Twitter

Come sempre quando c’è un duello tra Trump e Biden il web si accende e si divide. Ecco le reazioni degli utenti di Twitter:

President Trump was outstanding. I couldn't be prouder. Biden was making faces and was very dishonest about some of his positions. — Mark R. Levin (@marklevinshow) October 23, 2020

I'm running as a proud Democrat, but I will govern as an American president. I will represent you — whether you vote for me or against me. — Joe Biden (@JoeBiden) October 23, 2020

Donald Trump is the most racist president in modern history. pic.twitter.com/6GyKSbRoHA — Joe Biden (@JoeBiden) October 23, 2020

Vorrei dire che è un fake, ma il riassunto del dibattito Trump-Biden è stato più o meno questo. #Debate2020 #debates #Debates2020 pic.twitter.com/kKOaJea8dR — Gianluca Lo Nostro (@gianlonostro) October 23, 2020

#Trump si è autocertificato come "il presidente che ha fatto di più per la comunità nera, tranne forse Abraham #Lincoln". Che, per chi non lo sapesse, è l'uomo che pose fine alla schiavitù negli USA. Non ce la può fare. Non ce la possiamo fare. — Alessandro Martorana (@AlexTheLondoner) October 23, 2020

Queste elezioni americane, più che uno scontro tra #Trump e #Biden, mi sembrano uno scontro tra quelli che tifano per Trump e quelli che tifano contro Trump — Calogero Zarba (@CalogeroZarba) October 23, 2020