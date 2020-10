Meteo: weekend di maltempo. Sabato e domenica temporali. Ecco dove

Sarà un weekend bagnato in diverse zone d’Italia. Pioggia e temporali soprattutto in alcune zone. Ecco dove bisognerà uscire con l’ombrello

Per la giornata di venerdì 23 ottobre l’Italia è divisa in due parti. Al nord sta per arrivare l’inverno, in alcune zone del sud sembra voler tornare alla stagione estiva.

Al sud e sulle isole è prevista una giornata soleggiata, con picchi di 30 gradi e temperature estive in tutte le regioni.

Tutto ciò è dovuto dall’arrivo di un vento di scirocco che farà alzare le temperature.

Situazione diversa al nord, dove avremo un cielo prevalentemente coperto con rischio di precipitazioni sparse.

Pioggia più probabile sull’alta Toscana, centro-est Liguria, nord del Piemonte e della Lombardia. Sulle Alpi dovrebbe nevicare in alta quota.

Nebbia sulla val padana orientale e sulle coste settentrionali adriatiche. Nubi su Sardegna e basso Lazio, senza possibilità di pioggia.

Meteo weekend, si uscirà con l’ombrello in diverse zone d’Italia

Come se non bastassero i DPCM e il coprifuoco, nel weekend anche il meteo sconsiglierà di uscire di casa.

Una perturbazione atlantica infatti già da venerdì transiterà sulla penisola italiana, abbassando le temperature.

Prevista pioggia e temporali in diverse zone d’Italia, la giornata più piovosa sarà sicuramente sabato 24 ottobre.

In tutto il nord è previsto maltempo, specialmente nelle regioni del Triveneto. Pioggia leggera sulla Lombardia.

Cielo prevalentemente nuvoloso con pochi tratti soleggiati.

Al mattino solo locali deboli piogge, al pomeriggio e alla sera le precipitazioni diverranno più diffuse.

Temperature tra 11° e 15°.

Sulle regioni del centro ci saranno fenomeni temporaleschi, specialmente su Umbria, Marche e Toscana. Probabile la presenza di grandine.

Nel corso della giornata la perturbazione scenderà verso sud, interessando soprattutto Campania, Puglia e Basilicata.

Domenica 25 ottobre il maltempo si concentrerà anche sulle regioni meridionali, dove ci sarà un notevole abbassamento delle temperature.

A rischio soprattutto Salento, costiera campana e Calabria, dove ci saranno forti temporali.

Al centro nord sarà una domenica soleggiata, in attesa di ulteriori perturbazioni in arrivo la prossima settimana.