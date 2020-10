Pelé compie 80 anni. O Rei celebrato in tutto il mondo

Edson Arantes do Nascimento, conosciuto in tutto il mondo come Pelé, compie 80 anni. Il mondo intero gli fa gli auguri

O Pelé transformou Brasil e mudou a história do próprio esporte. Não somente a Seleção Brasileira, mas futebol não seria o mesmo sem Pelé. Essa é uma homenagem da Seleção Brasileira, para o Rei do Futebol. Feliz aniversário, Pelé. pic.twitter.com/vt1zgTgQ8Y — Pelé (@Pele) October 21, 2020

Pelé compie 80 anni. O Rei è nato il 23 ottobre 1940 e ha scritto pagine indimenticabili della storia del calcio.

Purtroppo anche contro l’Italia, come ricordano coloro che erano già nati quando il Brasile diede una lezione di calcio alla nostra nazionale in Messico, nel 1970.

Il dibattito sul più grande calciatore della storia probabilmente è destinato ad andare avanti all’infinito, sicuramente Pelé è stato uno dei più forti di sempre.

Con i suoi 1281 in 1363 partite è uno dei più grandi realizzatori di sempre, con una media pazzesca.

Nella sua carriera Pelé ha vinto tre campionati del mondo e tantissimi titoli con il Santos, i più importanti tra il ’62 e il ’63, quando la squadra carioca ha conquistato per due anni consecutivi la Copa Libertadores, per poi trionfare anche in Coppa Intercontinentale.

Nel 1963 il Santos ha vinto la Coppa Intercontinentale contro il Milan di Trapattoni e Altafini.

Today, I insist on being involved in good causes, both with NGO's, Public institutions and my sponsors. This is part of my legacy and I applaud other football legends that have also been following this path, using the beautiful game to make the world better 🌎🌍🌏🙏 pic.twitter.com/DMbPYVFcEx — Pelé (@Pele) October 19, 2020

Pelé ha giocato la sua ultima partita il 1º ottobre 1977. Era un’amichevole tra Cosmos e Santos, le sue due squadre.

Giocò il primo tempo con una maglia e il secondo tempo con l’altra. Il match venne trasmesso in diretta televisiva e allo stadio c’erano circa 80mila persone.

La FIFA lo ha nominato Calciatore del Secolo, ricevendo anche un Pallone d’Oro onorario.

I learned as a kid, with my father Dondinho, that football is an instrument for good. He taught me that lesson when he saw me dribbling a weaker opponent without any need and asked me to always respect my rivals. I took that for life, always using my talent for love and peace❤️⚽️ pic.twitter.com/qPGw8EQ18L — Pelé (@Pele) October 19, 2020

Pelé compie 80 anni, uno dei più grandi calciatori di sempre. La ‘Perla Nera’ ha ricevuto tantissimi messaggi di auguri, ecco quelli degli utenti Twitter:

⏲️ It's now Friday in Brazil. It's @Pele's 80th birthday! 🎉 📽️ We have some very special stuff coming later today, but for now we wish 'The King' as much happiness as he gave fans of @CBF_Futebol, @SantosFC & 'The Beautiful Game' 💛#Pele80 #ORei80 pic.twitter.com/3D4A8UX0f8 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) October 23, 2020

Il più grande di sempre? 🔥#Pelé compie 80 anni 🎂 pic.twitter.com/9z9AO8bHur — Goal Italia (@GoalItalia) October 22, 2020

Il #23ottobre 1940 è nato Edson Arantes do Nascimento: #Pelè. Contende con Maradona il titolo di migliore calciatore del mondo: nel 2000 la FIFA li insignì entrambi del titolo di Calciatore del Secolo. Vinse tre Rimet nel '58, '62 e '70. Ha il record di gol: 1.281 in 1.363 gare. pic.twitter.com/NAhKa7KXjE — Mario Bianchi #fermiamoilneofascismo (@mariobianchi18) October 23, 2020

23 de outubro. O dia mais importante do futebol. O aniversário do maior de todos os tempos.⁣

⁣

Feliz aniversário, Rei @Pele! 80 anos de uma lenda que superou todos os limites e se tornou o principal nome do esporte.⁣

⁣

Vida longa ao nosso Rei! 👑 #Pelé10×8 pic.twitter.com/eQJoJ1DxIi — Santos Futebol Clube (@SantosFC) October 23, 2020

🎉🤴🏿 Hoje, @Pele, o maior jogador de TODOS OS TEMPOS, comemora 80 anos! SOLTA O RT PARA A LENDA! 🏆 3x Copa do Mundo

🏆 2x Mundial

🏆 2x Libertadores

🏆 6x Brasileiro

🎖 7x Melhor jogador do mundo (France Football)

🎖 Melhor jogador do século XX (Fifa)

E muitos outros títulos… pic.twitter.com/47jHeXeJYb — FOX Sports Brasil (de 🏠) (@FoxSportsBrasil) October 23, 2020

Hoje, o MAIOR JOGADOR DE TODOS OS TEMPOS completa 80 anos! Vida longa ao REI PELÉ! 👑👏🏼 pic.twitter.com/7yGQeRldX3 — Esporte Interativo (de 🏠) (@Esp_Interativo) October 23, 2020

CHEGOU O DIA! O Reino do Futebol está em festa com os 80 anos de Sua Majestade. O craque que encantou a todos com a bola nos pés, conquistando a coroa gol a gol, título a título. Seus súditos se unem para desejar de coração: Parabéns, Pelé! ⚽🇧🇷#Pele80 #ORei80 pic.twitter.com/eWfgc3fuVM — CBF Futebol (@CBF_Futebol) October 23, 2020

Auguri al grande @Pele che compie 80 anni. pic.twitter.com/i7cKGEUbic — Alessio A. De Siena (@alessiodesiena) October 23, 2020

23 ottobre auguri ai poi grandi: Pelé e Zanardi. È un bacio al Sic… https://t.co/LbihLKP7mI — umberto zapelloni (@uzapelloni) October 22, 2020