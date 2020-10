Ariana Grande, il nuovo singolo “Positions” spopola sul web

Lanciato stamattina su tutti i canali, il nuovo singolo di Ariana Grande “Positions” è già un tormentone sul web. Il testo tradotto

Era atteso da giorni il nuovo singolo di Ariana Grande. “Positions”, ultima produzione della giovane artista, è stato lanciato stamattina alle 6 italiane ed è stato subito un successo.

Il nuovo video la vede protagonista in veste di una Presidente Usa molto sexy (proprio a pochi giorni dalle elezioni americane) ed anche come casalinga.

Il brano parla infatti di una donna molto impegnata su tanti fronti che tenta di portare avanti, tra mille difficoltà, anche una relazione.

L’artista sembra aver abbandonato la linea trap per tornare a cantare e abbracciare un ritmo più vicino all’R&B.

Ariana Grande, il testo tradotto di “Positions”

Visualizza questo post su Instagram positions 📁🤍 single tomorrow night 〰️ 10.23 presave now Un post condiviso da Ariana Grande (@arianagrande) in data: 21 Ott 2020 alle ore 9:01 PDT

Ecco il testo in italiano del nuovo singolo di Ariana:

[Verse 1]

Il cielo ti ha portato da me

Spero solo di non ripetere la storia

[Pre-Chorus]

Ragazzo, provo ad incontrare la tua mamma la domenica

E poi a fare tanto l’amore al lunedì (ah, ah)

Non ho bisogno di no (no), nessun altro, amore

Perché starò

[Chorus]

Cambiando le posizioni per te

Cucinando in cucina mentre sto in camera da letto

Sono una olimpionica, nel modo in cui salto tra i cerchi

Conosco il mio amore infinito, non c’è niente che non posso fare

Niente che non farò, cambiando per te

[Verse 2]

Perfetto, Perfetto

Sei troppo bello per essere vero (sei troppo bello per essere vero)

Ma sono stanca di correre, fanculo

Ora, corro con te, con te

[Pre-Chorus]

Ho detto, ragazzo, sto cercando di vedere tua mamma la Domenica

E poi di fare l’amore al lunedì (ah, ah)

Non ho bisogno di no (No), nessun altro, amore

Perché starò

[Chorus]

Cambiando le posizioni per te

Cucinando in cucina mentre sto in camera da letto

Sono una olimpionica, nel modo in cui salto tra i cerchi

Conosco il mio amore infinito, non c’è niente che non posso fare

Niente che non farò, cambiando per te

Cucinando in cucina mentre sto in camera da letto

Sono una olimpionica, nel modo in cui salto tra i cerchi

Conosco il mio amore infinito, non c’è niente che non posso fare

Niente che non farò, cambiando per te

[Bridge]

Ci sono delle cose che di solito non faccio (si)

Ma per te, ho voglia, ho voglia di (mmm)

Perché tu sei pazzo di me, ed io lo sono di te (lo sono di te)

Si dono pazza di te anche io

Cambio posizioni per te

Ci sono delle cose che di solito non faccio, di solito non faccio

Ma per te, ho voglia, ho voglia di (mmm)

Perché tu sei pazzo di me, ed io lo sono di te (perché tu sei pazzo di me)

[Chorus]

Cambiando le posizioni per te

Cucinando in cucina mentre sto in camera da letto

Sono una olimpionica, nel modo in cui salto tra i cerchi

Conosco il mio amore infinito, non c’è niente che non posso fare

Niente che non farò, cambiando per te

Cucinando in cucina mentre sto in camera da letto

Sono una olimpionica, nel modo in cui salto tra i cerchi

Conosco il mio amore infinito, non c’è niente che non posso fare

Niente che non farò, cambiando per te

[Outro]

Si,

ah, si

ah ah, si

Il lancio di “Positions”, la reazione dei fans

Il video è stato molto apprezzato dal popolo del web, e c’è anche chi si è alzato prestissimo stamattina solo per vederlo al momento del lancio.

Ma con che coraggio io dopo devo fare lezione che mi sono svegliato alle 5:50 solo per #ArianaGrande#POSITIONS pic.twitter.com/vyGsw7mK2h — Trigger🏳️‍🌈//AG POSITIONS✨ (@farina_carmine5) October 23, 2020