Simoncelli, a 9 anni dall’incidente il ricordo di amici e fans

Il 23 ottobre 2011 ci lasciava Marco Simoncelli. La morte del giovane pilota MotoGp, vittima di un tragico incidente durante il Gran Premio della Malesia, causò un vero e proprio shock nazionale.

Questo soprattutto per la dinamica dello scontro: al secondo giro sul circuito di Sepang Marco perde il controllo della sua Honda in curva, ma sia lui che la sua moto tornano al centro della pista e vengono colpiti prima da Edwards e poi da Valentino Rossi, entrambi incolpevoli.

La gara venne sospesa ed il 24enne romagnolo purtroppo perse la vita nel centro medico del circuito malese.

Simoncelli, il ricordo di amici e fans con l’hashtag #Sic58

Simoncelli era amato da colleghi e fans, soprattutto perchè era un pilota semplice, sempre sorridente, mai polemico e che si dedicava totalmente alla sua passione per le moto.

A 9 anni dalla tragica vicenda, molte persone (famose e non) hanno voluto lasciare il loro ricordo di Marco sul web lanciando l’hashtag #Sic58

23 ottobre di nove anni fa te ne andavi lassù amico mio.. Ma sei sempre con me e con noi nei nostri cuori e polsi.. 9years ago.. Forever with me.. Ciao Marco❤️ #Sic #Sic58 #MarcoSimoncelli #patacca @teamSic58 #champion #boy pic.twitter.com/kQaBGIj7p8 — DJ RINGO (@VIRGINRINGO) October 23, 2020

Era quasi la fine del 2011 e in pochi giri ci hai lasciato 100 motivi per odiare questo sport e 24 anni della tua vita per trovarne altri 1000 per continuare ad amarlo.

Dai sempre gas Marcone.♥️🏁

#Sic58 pic.twitter.com/TNpJvnrL8M — I Nostri Piloti (@inostripiloti) October 23, 2020

Ho letto…9 anni senza #Sic58 che per me, motociclista, è stato un mito sulle piste e come uomo! Continua a correre e volare tra le nuvole…dove non serve vincere, dove non si perde mai… Ciao Sic! — C3ntaur0_72 (@kasper_972) October 23, 2020

9 anni senza Marco Simoncelli. “Voglio però ricordarti com’eri, pensare che ancora vivi,

voglio pensare che ancora mi ascolti,

e che come allora sorridi,

e che come allora sorridi” ❤️#Sic58 pic.twitter.com/vAGkAhWnkl — Mugello Circuit (@MugelloCircuit) October 23, 2020

Marco aveva un grande sogno sin da quando era bambino, un sogno che con forza e dedizione ha saputo trasformare in realtà. E tu, cosa sognavi da bambino?

Condividi il tuo #ThePowerOfDreams #HondaMoto #Sic58 pic.twitter.com/QCLFPLTEZt — Honda Italia Moto (@hondaitaliamoto) October 21, 2020

