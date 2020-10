Italo e Trenitalia, niente prenotazioni a Natale. I motivi

By

Sui siti di Italo e Trenitalia non è possibile effettuare prenotazioni per le vacanze di Natale. Il popolo del web in allarme

In Italia diventa sempre più complicato spostarsi, soprattutto ora che ogni settimana aumentano le restrizioni.

Molte regioni hanno infatti adottato di nuovo l’autocertificazione per dimostrare, sotto propria dichiarazione, che lo spostamento è dovuto ad una causa di stretta necessità.

Al momento però è ancora possibile spostarsi tra regioni, ma sul web c’è chi ha notato una stranezza: da qualche giorno, infatti, è impossibile prenotare un viaggio in treno in determinate date sui siti di Italo e Trenitalia.

Si tratta del periodo delle vacanze di Natale. Anzi, per essere più specifici, non è possibile riservare un treno a partire dal 13 dicembre 2020.

Italo e Trenitalia, impossibile prenotare dopo il 13 dicembre

A lanciare l’allarme è stato il sito “Dagospia” e, al momento in cui noi scriviamo, la situazione non è cambiata, come potete verificare dalla foto qui sopra oppure provando a prenotare direttamente sui siti di Italo e Trenitalia.

In realtà sul sito delle ex Ferrovie dello Stato è possibile scegliere il giorno, ma successivamente quando si arriva alla scelta del viaggio compare il messaggio che vi informa di “assenza di soluzioni disponibili”.

Questo disservizio ha gettato nel panico molti italiani che, come sempre, viaggeranno durante il periodo natalizio per riabbracciare la propria famiglia e che ad oggi non possono prenotare il biglietto.

Molti utenti si stanno domandando se dietro tutto questo non ci sia l’ipotesi lockdown: le compagnie saprebbero già le decisioni future del Governo, Conte avrebbe già deciso di chiudere l’Italia a Natale.

Frecciarossa e Italo non danno più possibilità di prenotare viaggi dal 13/12/20 x nessuna tratta. Perché? — francesca #hofiduciasolodiGiorgiaeMatteoSalvini (@frances79154863) October 23, 2020

non è possibile prenotare un treno sul sito di Trenitalia e Italo, dopo il 12 dicembre, quindi a ridosso delle feste natalizie: c’è qualche spiegazione plausibile? — Marino Danielis (@07Emmedi) October 22, 2020

La motivazione data dal servizio clienti

Secondo il servizio clienti la soluzione è molto più semplice di quanto si creda. Le compagnie sarebbero in attesa dell’aggiornamento dell’orario natalizio per procedere con le integrazioni delle tratte mancanti sul sito.

Dunque semplicemente basterà aspettare qualche giorno per vedere di nuovo attivo il servizio di prenotazione anche per le date successive al 13 dicembre.

Dagospia fa notare però che negli scorsi anni, durante lo stesso periodo o anche prima, era già possibile prenotare i treni per il periodo natalizio. Questo nonostante gli orari dei treni cambiassero più o meno durante gli stessi giorni. Staremo a vedere