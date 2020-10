Real Madrid, Jovic rischia 6 mesi di carcere per una fuga d’amore

L’attaccante del Real Madrid Luka Jovic si è messo in un bel guaio. Una fuga d’amore potrebbe costare molto cara al famoso calciatore. Il serbo rischia 6 mesi di carcere nel suo paese per aver violato la quarantena da Coronavirus. Il calciatore, lo scorso marzo avrebbe interrotto l’auto-isolamento per partecipare alla festa di compleanno della sua fidanzata.

Real Madrid, Jovic rischia 6 mesi di carcere

Jovic avrebbe lasciato la Spagna indebitamente per tornare in Serbia e divertirsi alla festa della sua ragazza. Per la legge serba si tratta di violazione della quarantena obbligatoria. Un reato grave, visto che le autorià giudiziare serbe sono pronte chiedere in modo formale la condanna per l’attaccante a ben sei mesi di carcere per violazione dell’auto-isolamento. Jovic è un attaccante del Real Madrid, in passato ha giocato anche col Benfica ed Eintracht Francoforte: ed ora dovrà fare i conti con la giustizia del proprio paese.

