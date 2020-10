Roma, donna tenta il suicidio: si getta sotto il treno ma resta incredibilmente illesa. Il convoglio le passa sopra senza ferirla

Un’incredibile storia di una vita salvata per miracolo. Una donna tenta il suicidio a Roma, gettandosi sotto un treno in corsa: ma resta completamente illesa, perché il convoglio le passa sopra. E’ accaduto sui binari della metro di San Giovanni, nella Capitale. Ieri sera, nella stazione metro San Giovanni, gli agenti di polizia del commissariato locale sono accorsi in stazione, chiamati dai pendolari che utilizzano la metropolitana.

ti potrebbe interessare anche – Napoli, non ha i soldi per la visita: il medico le trova un lavoro

Roma, tenta il suicidio ma il treno le passa sopra senza nemmeno ferirla

Una donna si era lanciata sui binari appena prima del passaggio del treno, con l’ovvia intenzione di uccidersi. Ma quando sono arrivati, gli agenti sono rimasti sorpresi – seppur in positivo – perché la donna era completamente illesa, accovacciata sui binari. La 28enne ucraina non aveva neppure un graffio. Nel suo insano gesto, la donna si è insinuata proprio al centro tra i due binari e il treno, seppur a velocità sostenuta, l’è passato sopra senza nemmeno sfiorarla. La 28enne è stata portata in ospedale per dei controlli ed è mantenuta in osservazione. Solo un leggero stato confusionario e tanta paura, sta avendo l’assistenza di una psicologa.

Leggi anche – Italo e Trenitalia, niente prenotazioni a Natale. I motivi