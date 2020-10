Alex Zanardi compie oggi 54 anni: il campione paraolimpico è ricoverato da mesi per un grave incidente stradale. Per lui centinaia di messaggi

Alex Zanardi compie oggi 54 anni. Per l’ex pilota e oggi campione paraolimpico un compleanno particolare. L’atleta è ricoverato dallo scorso giugno per un grave incidente stradale mentre era a bordo della sua handbike per una corsa dimostrativa. Dai social e dal web sono arrivati centinaia e centinaia di messaggi di affetto.

L’augurio è di ritrovare Zanardi al più presto, di nuovo circondato dall’affetto dei suoi cari. L’ex pilota è ricoverato al San Raffaele di Milano, dove sta provando a recuperare dopo il brutto incidente dello scorso 19 giugno. Nei pressi di Pienza, Zanardi ha perso il controllo della sua handbike andando contro un camione. Il campione ha riportato gravissime ferite, in particolare al volto e nella zona occipitale. Dopo aver scongiurato il pericolo di vita sta ora cercando di provare a recuperare per tornare a una vita normale, e magari al suo amato sport.

On his birthday, we are thinking of Alex #Zanardi, an exceptional personality and one of the greatest drivers in #BMW History. Your #strength and #resilience, even in the hardest of times, inspires us at the #BMWGroup. We wish you a fast recovery.@lxznr pic.twitter.com/3HBezrgtaa

— BMW Group (@BMWGroup) October 23, 2020