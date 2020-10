Nuovo Dpcm 25 ottobre: la diretta del premier Conte

By

Nuovo Dpcm 25 ottobre: questa sera messaggio in diretta del premier Conte sui provvedimenti previsti dal governo per arginare i contagi

Non è un secondo lockdown ma gli somiglia molto anche se per ora è soltanto una bozza: il governo ha lavorato tutto il giorno al nuovo Dpcm del 25 ottobre con misure più restrittive e questa sera il premier Conte lo illustrerà agli italiani. Lo scopo è quello di ridurre allo stretto necessario spostamenti e contatti per abbassate la curva dei contagi ma molte categorie usciranno penalizzate.

In attesa che il premer Conte illustri il provvedimento complessivo, dalle bozze emergono diversi punti caldi. Da lunedì 26 ottobre tutti i locali, a cominciare da bar, ristoranti e pizzerie potrebbero dovere chiudere alle 18 o al massimo alle 20. E rimarranno chiusi le domeniche e nei giorni festivi sino a nuovo ordine. Inoltre il consumo al tavolo è permesso per un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che siano conviventi.

Nel weekend saranno anche chiusi i centri commerciali, salvo i supermecati e chi commercia in beni essenziali. Stop assoluto inveve per palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e termali, con la sola eccezione delle prestazioni che rientrano nei livelli essenziali di assistenza. Chiusi anche centri culturali, centri sociali e creativi.

Aperte invece le scuole, ma per le secondarie (quindi i licei) sono richieste forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica. In particolare la didattica digitale integrata dovrà essere pari al 75% delle attività. Inoltre l’ingresso non potrà avvenire prima delle 9.

Fortemente raccomandato non spostarsi, con mezzi privati o pubblici in un comune diverso da quello di residenza. Anche qui sono fatte salve esigenze lavorative, di studio, motivi di salute o situazioni di necessità. Sospese le attività di sale scommesse, sale giochi, bingo e casinò, parchi tematici e di divertimento. E sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in teatri, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto.

Nuovo Dpcm 25 ottobre: il web reagisce tra ironia e critica alle proposte

Sono bastate le prime inidscrezioni sulla bozza del nuovo Dpcm che dovrebbe essere ufficilaiizzato nelle prossime ore per scatneare i commenti su Twitter:

Chiudere cinema e teatri è una decisione FOLLE. Sono tra i pochi luoghi in cui il distanziamento è sempre applicabile, con i posti assegnati e l’obbligo di mascherina. Non posso vedere un film dietro casa alle 22.30, ma posso prendere la metro affollata la mattina? #dpcm — Andrea F. Berni (@andreafrancesco) October 24, 2020