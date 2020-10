Roma come Napoli: alle 23 in piazza del Popolo scatterà la protesta popolare contro lockdown e coprifuoco, ma il timore è alto

Il tam tam ha cominciato a diffondersi sul web e sui social diverse ora fa: Roma come Napoli, perché questa sera in piazza del Popolo dalle 23 andrà in scena la protesta. Le premesse sono simili a quanto già visto iera sera e nella notte, compresi gli scontri con le forze dell’ordine.

Ma soprattutto la Questura di Roma, interpettalata dalla testata Roma Today, ha confermato che non è arrivata nessuna richiesta forma di autorizzazione. In ogni caso le forze dell’ordine saranno presenti per evitare che la protesta possa degenarare.

A promuovere la manifestazione contro le chiusure del governo c’è Forza Nuova, come spiega Giuliano Castellino. Ha chiamatro a raccolta commercianti e Partite Iva, patrioti e gruppi popolari spontanei. Tutti in piazza per pèrotestare contro Dpcm, la privazione delle libertà e i coprifuoco e lockdown.

“Ci saremo anche noi – dice Castellino – da mesi a fianco dei romani e degli italiani contro la narrazione criminale e terroristica del Covid che, con un’emergenza infinita, sta affamando il nostro popolo tenendolo alla catena”.

Alla luce di quanto è successo ieri a Napoli, la tensione sale. Quella in realtà era un a noafestazzione nata spontamneamente da gruppi di studenti e doveva essere solo un modo per contestare in maniera pacifica le decisomni del governatore De Luca, Come è andata a finire, l’abbiamo visto tutti. Come finirà questa sera a Roma, lo vedremo più tardi.

Seguite con noi la diretta della manifestazione di prosteta,minutio per minuto.