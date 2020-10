Spagna, dichiarata “allerta nazionale” per il Coronavirus

Il Consiglio dei Ministri di questa mattina ha dichiarato da Madrid “lo Stato d’ Allerta nazionale”. Il provvedimento è stato reso necessario dal numero di positivi al Covid in crescita in tutta la Spagna

Il consiglio dei Ministri, convocato d’urgenza per questa mattina, ha dichiarato “lo Stato d’Allerta Nazionale”. Il premier spagnolo Pedro Sanchez, con il provvedimento, ha accolto le istanze di molte province autonome, come la Catalogna o i Paesi Baschi, che non riescono più a far fronte all’aumento dei numeri del contagio

In Spagna, ricordiamo, i casi di positività al Coronavirus hanno superato il milione di persone e ad oggi i morti sono quasi 35000. Questo giustifica lo Stato d’Allerta Nazionale, provvedimento che nella storia democratica della Spagna è stato dichiarato solamente 3 volte.