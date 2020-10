Ufficiale, Sarri ha firmato. L’allenatore pronto a tornare

Maurizio Sarri ha firmato la risoluzione del contratto che lo legava alla Juventus. Ora è ufficialmente libero di accordarsi con altri club

L’annuncio ufficiale tardava ad arrivare, ma finalmente Maurizio Sarri è un allenatore libero sul mercato.

L’ex tecnico della Juventus, esonerato al termine della scorsa stagione dopo aver vinto lo scudetto senza però entusiasmare tifosi e dirigenti bianconeri, ha firmato oggi la risoluzione del contratto con la società di Torino secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.

Ora, sciolto ogni vincolo contrattuale, l’allenatore potrà rimettersi in gioco e trovare una nuova panchina.

Al momento le voci di mercato lo accostano alla Fiorentina, dove c’è Beppe Iachini che sembra essere in bilico.

Il tecnico ex Juve non ha mai nascosto la sua simpatia per la squadra viola e qualora scattasse l’esonero per il suo collega, sarebbe in pole position per sostituirlo.

Maurizio Sarri stamattina ha firmato la rescissione con la Juventus ed è adesso libero di allenare in questa stagione, via @TuttoMercatoWeb @alaimotmw — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) October 29, 2020

