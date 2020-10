Champions, la Juventus perde ancora, il web si scatena

I bianconeri perdono 2-0 in casa contro il Barcellona. Tra critiche, sfottò e ironia, il web impazzisce. Pirlo è quello preso più di mira

La Juventus perde ancora, stavolta è il Barcellona che rovina la serata dei bianconeri.

La partita è stata a larghi tratti dominata dai ‘blaugrana’, ieri sera in campo con un’inedita maglia rosa.

La squadra di Koeman è passata in vantaggio con un tiro deviato di Dembelé al 14 minuto. Ha poi chiuso i giochi con un rigore di Messi nei minuti di recupero.

In mezzo tante occasioni sprecate e tre goal annullati dal Var a Morata per fuorigioco.

Si complica dunque il cammino europeo dei bianconeri, dopo l’agevole vittoria contro la Dinamo Kiev della settimana scorsa.

Proprio la vittoria contro gli ucraini aveva illuso i tifosi, convinti che, almeno in Champions, la musica potesse essere diversa.

E invece non è stato così, sin dal primo minuto – palo di Griezmann da pochi metri – il Barça ha dimostrato di poter dominare.

Erano tanti anni che non si vedeva una Juventus soccombere contro gli avversari senza riuscire a controbattere.

🎥 HIGHLIGHTS | #JuveBarça | @ChampionsLeague *Now available in the US, Canada, and Latin America — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 29, 2020

Qualcosa di molto simile è accaduto anche contro avversari meno blasonati come Crotone e Verona.

Per il momento la panchina di Pirlo non è a rischio, lo sarebbe qualora non dovesse arrivare una vittoria contro lo Spezia.

Al momento sembra impossibile il ritorno di Sarri, che sta per rescindere il contratto con il club bianconero

L’incontro contro i neopromossi liguri è previsto domenica alle 15. Si attende l’esito del tampone di Ronaldo per capire se sarà disponibile o meno.

Ti potrebbe interessare anche – Elettra Lamborghini incinta? Il dettaglio non sfugge ai fan

⏰ RESULTS ⏰ ⚽️ Goals galore on Wednesday! 🤔 Best performance? #UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 28, 2020

Champions, la Juventus dominata dal Barcellona. Scatta l’ironia del web

Ancora una sconfitta per la Juventus in questo inizio di stagione zoppicante. La squadra di Pirlo ha ricevuto molte critiche.

Ecco le reazioni degli utenti Twitter:

#capello nel pre-gara elogia Moggi&Giraudo,

nel post contesta il fuori gioco nel 3^gol -in fuorigioco-di Morata, e la poca competitività in Europa del calcio italiano. Vero:quando la sua Juve piena di campioni usciva ai quarti di Champions con Liverpool e Arsenal era colpa sua pic.twitter.com/gN1OCPnLQV — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) October 28, 2020

Due ore ad imprecare sul divano…

Fatica ad addormentarsi…

Notte agitata ed insonne…

Bernardeschi che mi appare in sogno…

Sveglia con la testa che mi scoppia…

Bentornata Champions League… — Nico R. ⚠⬜⬛⚠ (@pistoligno_gol) October 29, 2020

forse maestro ha bisogno ancora di qualche lezione #JuveBarca — Vujadln Boskov (@VujaBoskov) October 28, 2020

Si è concluso con un comodo 2-0 all’Allianz di Torino l’allenamento del Barcellona in vista della trasferta di sabato in casa dell’Alaves. Domani bagni e massaggi.#JuveBarca #JuventusBarcelona pic.twitter.com/ssdTA07WK7 — Paolo Ziliani (@ZZiliani) October 28, 2020

#Pirlo: “Dobbiamo migliorare tanto nell’atteggiamento. E dobbiamo migliorare nella riconquista, essere più veementi. Sfortuna? Non direi, non dobbiamo attaccarci a queste cose. Il Barcellona è stato superiore nella costruzione del gioco, sono più rodati”. 🏆 #JuveBarça pic.twitter.com/dHwmUCTGEG — Romeo Agresti (@romeoagresti) October 28, 2020

Non era rigore. Era fuoriarea. Però VAR impeccabile solo sul fuorigioco di Morata è. #JuveBarca pic.twitter.com/CtqmEPa5Q0 — TURNDELIGTON.💎🤍🖤 (@FrancescaG1033) October 28, 2020

Giallo per simulazione. Quello che gli risparmiano settimanalmente gli arbitri italiani #Cuadrado #JuveBarca pic.twitter.com/kmUYf6oFNC — Antonio Gaito (@antonio_gaito) October 28, 2020

Griezman in need of spiritual cleansing. This can’t be natural. #JuveBarca Griezman Pirlo Morata Ronaldo Messi pic.twitter.com/cM8ulYNIoI — #ENDSARS #ENDSWAT (@kingireoluwa) October 28, 2020

Ripeto che #Sarri è stato cacciato dai senatori che non avevano voglia di lavorare #JuveBarca — Daniele (@Stroozman) October 28, 2020

Non ce l'ho con Pirlo, anzi gli darei ovviamente il tempo e la fiducia che merita, ma davvero pensavate che il problema era Sarri? Ma non è che magari i colpevoli di tanta mediocrità vanno ricercati in società?#JuveBarca — Marco (@Marco562017) October 29, 2020

Diamo tempo a Pirlo come è giusto che sia. Vero è che siamo ormai al quinto anno senza neppure un fuoriclasse a centrocampo. Pirlo era leader di un centrocampo stellare oggi allena un centrocampo che non è’ nei primi 5 in Europa ma non è ‘ neppure il primo in Italia.#JuveBarca. — Giordano Mischi (@MischiGiordano) October 28, 2020

Al momento il problema della #Juventus è che avrebbe bisogno di un #Pirlo in campo e un allenatore con un po' di esperienza in panchina.#JuveBarca — Fabrizio Biasin (@FBiasin) October 28, 2020