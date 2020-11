Election Day, l’ago della bilancia è l’immunologo Fauci

Oggi l’election day: milioni di americani chiamati a scegliere il nuovo presidente Usa. Intanto il dibattito si sposta sull’immunologo Fauci

Oggi 3 novembre 2020 tutto il mondo ha gli occhi puntati sugli Stati Uniti. L’Election Day americano tiene tutti con il fiato sospeso per capire se uno dei Paesi più potenti ed influenti passerà di mano o verrà confermato Trump al timone dell’America.

Al momento i sondaggi danno Biden come grande favorito, ma negli ultimi giorni più di una testata giornalistica ha riportato dei dati contrastanti, con il Presidente in carica che starebbe recuperando terreno.

C’è poi sempre da considerare il particolare sistema elettorale statunitense, dove i “Grandi Elettori” possono ribaltare il risultato.

L’ago della bilancia, in queste elezioni 2020 condizionate dalla pandemia, potrebbe essere proprio un immunologo.

Parliamo di Antony Fauci, chiamato proprio da Trump per essere a capo della task-force anti Covid-19, ma che spesso si è scontrato dialetticamente e non solo con il presidente milionario.

Proprio poche ore fa, in uno degli ultimi comizi prima dell’Election Day, la folla inneggiante a Trump ha chiesto il licenziamento in tronco di Fauci.

La risposta del Presidente Usa, tra l’ironico ed il minaccioso, è stata: “Non ditelo a nessuno, ma lasciatemi aspettare un po’ dopo le elezioni“.

Ovviamente nella battaglia mediatica non poteva mancare la replica di Biden che, venuto a conoscenza dell’episodio, lo ha sfruttato a suo favore.

“Ho un’idea migliore – ha ribattuto il candidato dem – teniamo il dottor Fauci al suo posto e licenziamo Donald Trump“.

Inutile dire che in poche ore il messaggio è diventato virale tra i sostenitori dei democratici.

#VOTE for all the people who have passed from #COVID19 and their loved ones.#VOTE for all the medical personnel like members of my family who are risking their lives to save others. #VOTE so we can control this #pandemic.#VOTE for Dr. Fauci and science.#VOTE #ElectionDay

— Victoria Brownworth #ElectionDay (@VABVOX) November 3, 2020