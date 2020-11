Zona Rossa o Zona Gialla: la Puglia ed il caos sul web

By

A breve è atteso il nuovo DPCM che dividerà la Nazione in tre zone di rischio. Curioso il caso della Puglia, divisa tra rossa e gialla

L’Italia ancora alle prese con il Coronavirus: anche il bollettino di oggi conferma un numero molto alto di contagiati.

Nelle prossime ore è atteso un nuovo DPCM con misure ancora più stringenti a livello nazionale, mentre per quel che riguarda le regioni ci saranno comportamenti differenti.

L’Italia infatti sarà suddivisa in tre zone di rischio: rossa, gialla e verde.

Per quel che riguarda le aree più colpite dalla pandemia, ovviamente, ci saranno provvedimenti più duri e la situazione sarà molto simile al lockdown, con il ritorno dell’autocertificazione ed il divieto di spostarsi nelle altre regioni.

Nelle altre zone invece, oltre alle regole in vigore su tutto il territorio (come ad esempio il coprifuoco) ci saranno limitazioni al commercio e nelle aree gialle agli spostamenti tra province.

Puglia e non solo: l’ansia degli italiani corre sul web

In attesa di conoscere il testo integrale del decreto però alcuni quotidiani hanno pubblicato oggi una mappa del Paese con evidenziate le varie zone.

Se la maggior parte delle regioni sono state “colorate” ugualmente, ce n’è una che ha una particolare anomalia: la Puglia.

“Puglia”:

Per chi si chiede in quale delle macroaree di rischio in cui con ogni probabilità sarà diviso il Paese sarà collocata, dato che secondo @ilmessaggeroit sarà zona rossa mentre secondo il @Corriere sarà zona arancione pic.twitter.com/vEzITusBKJ — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) November 3, 2020

La regione del sud Italia infatti è rappresentata come zona rossa dal Messaggero, mentre il Corriere della Sera l’ha “dipinta” di giallo.

Ovviamente su Twitter si è scatenato il panico ed ora tutti gli italiani sono in ansia per capire di quale colore sarà la regione in cui vivono: verde, gialla o rossa?

In attesa del #dpcm c’è la corsa a dire “io in che zona sarò? Gialla? Rossa? Verde?”. Il fatto di essere lombardo mi fa vivere come quando a scuola ti dicevano “Sono usciti i tabelloni!” ma sapevi già di essere tra i trombati. — Fabrizio Biasin (@FBiasin) November 3, 2020