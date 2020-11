Con il nuovo DPCM verranno limitati gli spostami fra comuni. In questo caso la polemica è portata avanti dai #congiuntifuoricomune.

In questo caso la polemica si è scatenata perché nelle zone arancioni e nelle zone rosse non ci si può spostare fra comuni.

Nella pratica, l’accusa mossa dal web, consiste nel fatto che le coppie che abitano in due comuni diversi non si possono vedere secondo le restrizioni imposte dal nuovo DPCM che ricordiamo entrerà in vigore a partire da venerdì 6 Novembre.

Le coppie recriminano al presidente di non essere state considerate e che l’amore ancora una volta esce fuori dalle considerazioni del Presidente Conte.

L’appello consegue quello già diffuso sul web per i #congiuntifuoriregione.

Nel mirino del web ci sarebbero anche le dichiarazioni del premier durante la conferenza stampa.

Infatti in risposta ad una domanda postagli, il Presidente Conte ha dichiarato che in una fase così critica è fortemente raccomandato non vedersi.

ricapitolando, io non vedrò famiglia e moroso per un mese perché sono #congiuntifuoricomune, però posso prendere il bus affollato ogni mattina (lol capienza 50% ma dove) per andare in ufficio e poi passare dal parrucchiere per essere più fashion nella mia depressione. bene. — Ren. (@alcoholicrevo) November 5, 2020

L’appello al Governo di “considerare anche l’amore” nei DPCM e la polemica web

Non poche sono le polemiche che si sono scatenate sui social a quanto pare.

Ovviamente tutto il popolo web non è univoco e ci sono opinioni contrastanti.

Da un lato c’è chi condivide pienamente le ragioni dell’appello e sostiene l’iniziativa per richiedere una certificazione che permetta ai congiunti di comune diverso di potersi vedere tranquillamente e nell’osservanza delle norme vigenti.

Dall’altro invece chi considera tutto ciò una mossa sconsiderata e che non tiene in considerazione l’amore fra le persone.

Vediamo assieme cosa ha da dire il popolo del web.

Io e il mio ragazzo abitiamo a 10 minuti di distanza,

La mia amica e il suo abitano nello stesso paesino.

Se lei e lui si vedono, non contagiano nessuno. Se io faccio 10 minuti in bici e lo vedo, contagio tutta l’Italia.

Ma fate meno i cafoni #congiuntifuoricomune — ʟᴇx⁷ || Waiting for BE 〙〘 (@Txesvft) November 5, 2020

Mi unisco all’ #congiuntifuoricomune anche se sono sicura che non verrà ascoltato da nessuno.

La salute mentale non importa, poiché la maggioranza delle persone pensa “che sarà mai un paio di mesi senza vedersi, avete il telefono”

E io onestamente invidio la loro apatia — ღ (@nnuvoledimiele) November 5, 2020

Che odio quando parlate senza sapere un cazzo.Non tutti a casa hanno la famiglia del Mulino Bianco,non tutti stanno bene nella propria casa a volte per qualcuno stare con il proprio partner per quelle poche ore è come uno spiraglio di luce. Quindi zitti. #congiuntifuoricomune — ; (@FIL0VIBESS) November 5, 2020

ecco, non sono l’unica ad avere questo problema. il mio ragazzo abita soltanto a venti minuti da casa mia ma in un altro comune. oggi sarà l’ultimo giorno che ci vediamo. lo trovo profondamente ingiusto. #congiuntifuoricomune — sam (@annahox) November 5, 2020

Chi critica #congiuntifuoricomune non ha capito che non esistono solo i fidanzati in questa categoria ma anche altri affetti familiari come i genitori, fratelli, nipoti, figli ecc.

Se voi state bene da soli ok ma non rompete le palle agli altri a cui rimane solo questo. — itsoranews (@itsoranews) November 5, 2020

Fatemi capire, non possiamo andare a vedere i nostri #congiunti PERÒ posso andare a prendere l’autobus pieno (“pieno al 50%”) ogni mattina? Così vado a messa e poi dalla parrucchiera per essere più bella per stare sola soletta con la mia depressione? #congiuntifuoricomune — Ale️‍ (@ichbin_hale) November 5, 2020

#congiuntifuoricomune Ma a che è servito essere stati tanto ligi in questi mesi, con mascherina sempre indosso, distanziamento sociale, riduzione all’osso dei contatti, se poi puntualmente rispunta l’incubo divieto mobilità da Comune a Comune???!!! Vergogna!!! — Tittuzza (@Tittuzza1) November 5, 2020

mi dispiace per tutti i #congiuntifuoricomune e #congiuntifuoriregione, ma chi ha i #congiunti nei paesi di Lista F (#loveisnottourism) sta aspettando DA MARZO. Sono OTTO MESI. se entrano con test e quarantena non sono un pericolo @GiuseppeConteIT @robersperanza — Anna (@AnnaLINT2) November 5, 2020

Gente che si lamenta perché non potrà vedere i suoi cari per qualche settimana…

Io che vivo all’estero e non li vedo da quasi un anno: “sujétame el cubata”… #congiuntifuoricomune — Ago (@Andrea_Agostani) November 5, 2020