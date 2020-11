Johnny Depp “licenziato” dalla Warner dopo la sentenza sul caso di violenze contro la moglie. E’ bufera sul web.

All’indomani della sentenza inglese , a cui lui farà ricorso, il famosissimo attore Johnny Depp è ora sotto l’occhio del web per questo “licenziamento”.

L’attore interprete di Jack Sparrow sarebbe stato costretto a rispondere di si alla richiesta della Warner Bros di “licenziarsi”.

Secondo quanto si apprende, i produttori di “Animali Fantastici e dove trovarli” lo avrebbero licenziato in tronco, o meglio, per essere precisi, gli avrebbero chiesto di rinunciare al suo ruolo.

L’attore Johnny Depp avrebbe dovuto interpretare il perfido Grindelwald nel terzo atteso episodio della saga ispirata ai romanzi di JK Rowling, la scrittrice di Harry Potter.

E’ stato lo stesso ex pirata dei caraibi a rendere noto tutto questo con una lettera ai suoi fan, ringraziandoli delle grandi manifestazioni di amore ricevute in questa occasione.

Il famoso attore interprete dello storico antagonista di Albus Silente nella saga di Harry Potter, secondo solo a Voldemort, tramite i social ha pubblicato infatti una lettera in cui si è rivolto ai suoi fan e che riportiamo di seguente.

La richiesta della Warner sarebbe stata direttamente collegata, secondo quanto da lui dichiarato, alla sconfitta dinanzi alla giustizia britannica sul caso delle violenze domestiche attribuitegli dalle accuse dell’ex moglie Amber Heard.

Johnny Depp, nel comunicare di aver accettato la richiesta di rinuncia alla parte, ha anche confermato nella lettera, come detto fin da subito dai suoi avvocati, di voler presentare appello contro la sentenza.

La sentenza nello specifico respingeva la sua causa per diffamazione contro il tabloid TheSun.

Il giornale lo aveva bollato alla stregua di un “picchiatore” coniugale ed aveva al contrario autenticato come “sostanzialmente vere” le accuse della Heard nei suoi confronti.

Assurdo. Johnny Depp sta pagando per colpe che non ha e che non merita. Per quanto mi riguarda Animali Fantastici si è chiuso già. https://t.co/gHes6UKQ8Q — •Veronicα•❁ (@LaRonnie_) November 6, 2020

Le dichiarazioni della Warner e la polemica web: la difesa di Johnny Depp

La Warner Bros, ha da parte sua, ha “ringraziato Johnny per il suo lavoro sui film fino ad oggi”. “Animali Fantastici 3 è attualmente in produzione e il ruolo di Gellert Grindelwald verrà riassegnato.

“Voglio provare che le accuse contro di me sono false. La mia vita e la mia carriera non saranno definite da questo istante” ha poi dichiarato Johnny Depp.

Purtroppo per lui la minaccia alla sua carriera è ancora più grossa di quanto si pensi.

Sembra ormai incerto il suo futuro a Hollywood, dove difficilmente gli verranno perdonate le 12 aggressioni fisiche ai danni dell’ex moglie.

Aggressioni a cui il giudice Nicol ha dato credito nel motivare la sua sentenza.

Né giocano a suo favore soprattutto le rivelazioni pubbliche su un’unione breve e turbolenta, consumatasi fra eccessi, tradimenti, alcol, abusi e droghe.

La carriera potrebbe sostanzialmente incrinarsi vertiginosamente verso il basso a causa di ciò che gli sta accadendo.

Intanto però bisogna specificare che le conseguenze economiche sono potenzialmente devastanti sin da ora.

Johnny Depp dovrà pagare ben oltre i 2,2 milioni d’euro in spese legali.

Sui social ci sono state moltissime manifestazioni di solidarietà per l’attore con tanto di hasthag #JusticeforJohnnyDepp diffusosi anche naturalmente in Italia.

Soprattutto questo accade perché in Italia e nel mondo, per molti Johnny Depp è considerato vittima di tutto quanto sta accadendo.

Tutt’oggi infatti lo scontro fra lui e l’ex moglie è molto controverso proprio in virtù del fatto che spesse volte anche le varie testimonianze sono state contrastanti fra di loro.

Non trovo affatto giusto quello che stanno facendo a Johnny Depp, non se lo merita. Lui teneva così tanto a questo ruolo in Animali Fantastici e ora gli è stato tolto anche questo, non ho parole, che schifo!!! — giu (@oceanbvc) November 6, 2020

Io non ho parole…Grindelwald può essere interpretato solo da Johnny Depp. Viene licenziato per una cosa di cui non è colpevole, mi domando chi ancora vorrà guardare il film. Mi dispiace solo per Eddie Redmayne che merita tantissimo❤️#JusticeForJohnnyDepp #grindelwald pic.twitter.com/qFs9JnF2O7 — ‘ (@LaureDoms) November 6, 2020

MA MI SPIEGATE COME CAZZO HA FATTO IL S** A VINCERE LA CAUSA CONTRO JOHNNY DEPP?! Ci lamentiamo della nostra di magistratura che ti tanto in tanto emette sentenze discutibili ma qui abbiamo bello che oltrepassato l’assurdo!!#JusticeForJohnnyDepp — Casper (@_likeasnowflake) November 6, 2020

La “cancel culture” spesso ha portato a risultati disatrosi. E la carriera distrutta di Johnny Depp è un esempio lampante. Internet è un posto meraviglioso, ma quando un’idea si annesta sul web è impossibile controllarla e confutarla.-#JusticeForJohnnyDepp — suz (@uber_bingo) November 6, 2020

Gellert Grindelwald solo se sei Johnny Depp.

Non accetto nessuno altro che interpreti questo ruolo.#JusticeForJohnnyDepp #FantasticBeasts3 #WarnerBros. pic.twitter.com/tQsRpMsgmq — Tea ✴ (@teaoctober) November 6, 2020