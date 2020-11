Covid, fanno scalpore le parole del nuovo commissario alla sanità in Calabria, Zuccatelli: “Le mascherine non servono a un ca**o”

Forse si tratta di una provocazione, o magari no. Ma di certo le parole del nuovo commissario alla sanità in Calabria, Giuseppe Zuccatelli, stanno facendo discutere. Nominato dal Consiglio dei ministri dopo le polemiche sull’intervista a Saverio Cotticelli, il nuovo responsabile non è certo partito con il piede giusto. C’è un video, già diventato virale, nel quale Zuccatelli sostiene senza alcuna esitazione che “La mascherina non serve a un ca**o”. Eppure, si tratta del commissario straordinario all’Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro e del Policlinico universitario Mater Domini, sempre a Catanzaro. Non ci sono riferimenti temporali precisi nel video, ma è ovvio che parole simili dette da un commissario alla sanità fanno decisamente preoccupare.

Calabria, il commissario alla sanità Zuccatelli: “Le mascherine non servono. Per prendersi il Covid bisogna solo baciarsi per 15 minuti”

Dopo vicenda Cotticelli, governo a tempo di record nomina Zuccatelli nuovo commissario alla sanità calabrese: uno che sul Covid sostiene per infettarsi sia necessario baciarsi 15 minuti e con la lingua in bocca, “altrimenti non te lo becchi il virus!” Mannaggia tutto, mannaggia. pic.twitter.com/7HZj42XWGH — Guglielmo Mastroianni (@gumas75) November 7, 2020

Zuccatelli spiega in modo appassioanto come le mascherine non servono a prevenire il contagio. La curiosa teoria sta faceno il giro dei social. Il commissario insiste sul fatto che serve soltanto la distanza: “Se io fossi positivo ti infetterei solo se ti bacerei per 15 minuti con la lingua in bocca. Il Covid si trasmette solo se ti arrivano gocce di saliva per 15-20 minuti continuativi”. Sarebbe questa la persona che dovrà occuparsi del piano anti Covid della Regione Calabria. Adesso, Zuccatelli sarebbe positivo e in quarantena: lo ha dichiarato lui stesso nel commentare all’Ansa la nomina a commissario. “Resto in quarantena e frastornato dalle molte telefonate che sto ricevendo”, spiega. Zuccatelli, originario di Cesena, 76enne sarebbe asintomatico e vanta una lunga carriera nel settore sanitario. Ora, però, dovrebbe dare spiegazioni sulle sue parole circa l’inutilità della mascherina.

Amici vi presento il nostro nuovo commissario ad acta per la sanità in Calabria…Giuseppe Zuccatelli …teneteci presente nelle vostre preghiere serali! pic.twitter.com/SGGMJl8rII — ✪ (è la vita.. porca troia!) (@Arkos71) November 7, 2020

In #CdM abbiamo appena nominato il nuovo commissario alla #sanità in #Calabria. È il dott Giuseppe Zuccatelli, persona di grande competenza e capacità operativa. Avrà tutto il sostegno per l’emergenza e oltre, dando pari dignità ai cittadini, recuperando ritardi e diritti perduti — Peppe Provenzano (@peppeprovenzano) November 7, 2020