USA, subito la grana Covid per Biden: record di contagi in un giorno

Subito la grana Covid per il nuovo presidente degli Stati Uniti Joe Biden: i casi negli USA esplodono senza sosta

Il nuovo presidente degli Stati Uniti Joe Biden è subito alle prese con la grana Covid: l’epidemia da Coronavirus sta letteralmente esplodendo in tutto il paese: nelle ultime 24 ore si sono registrati ben 126.742 casi di Covid. Un vero e proprio record. Primato di contagi quotidiani, che hanno superato per il quarto giorno consecutivo la preoccupante soglia dei 100mila casi. Per il terzo giorno, invece, è stata superata la soglia dei 120mila casi. E’ quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University, che monitora quotidianamente l’andamento del Covid negli Stati Uniti.

From the bottom of my heart: thank you. pic.twitter.com/s76oHFkr66 — Joe Biden (@JoeBiden) November 8, 2020

Il Covid impazza negli USA: Biden dovrà fare presto i conti con i 10 milioni di casi

I dati aggiornati sono stati diffusi dalla CNN. Le persone morte di Covid negli Stati Uniti nell’ultima giornata sono 1040: il bilancio delle vittime del Coronavirus è salito a 237.113 deceduti dall’inizio della pandemia. Negli Stati Uniti, il totale dei casi di persone contagiate dal Covid sfiora i 10 milioni. Oggi il numero è di 9.860.558: vicina la pericolosa soglia psicologica dei dieci milioni. E’ anche contro questa paura che il nuovo presidente dovrà fare i conti. L’emergenza Covid è stata messa da Biden come priorità assoluta.

