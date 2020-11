Angela, videoclip senza mascherina: niente ‘Coviddi’, ma la multa sì

Angela da Mondello torna a far parlare di sé: la pasionaria di Palermo gira un videoclip senza mascherina e arriva la multa

All’anagrafe è Angela Chianello, dalla scorsa estate abbiamo cominciato a conscerla come Angela da Mondello e adesso torna a far parare di sè. La vulcanica signora palermitana, diventata famosa il suo tormentone ‘Non ce n’è Coviddi……‘, ha pensato bene di girare un videoclip per lanciare un brano nato dalla sua storica frase.

La canzone, senza troppa fantasia, si chiama ‘Non ce n’è’ e ovviamente ha scelto come location la spiaggia di Mondello, dove tutto è nato. Così ha dato appuntamento ad una serie di persone domenica mattina presto, ma non aveva fatto i conti con la legge che questa volta è intervenuta.

Secondo alcuni quotidiani, tra cui ‘La Repubblica’, Angela risulterebbe indagata dalla polizia insieme al suo web manager. Per il video infatti avrebbe occupato abusivamente un’area demaniale marittima in concessione (non a lei, ovviamente), senza licenza di pubblica sicurezza. Inoltre avrebbe violato le disposizioni anticontagio visto che tutti erano senza mascherina e ha anche infranto il divieto di tenere spettacoli all’aperto.

I poliziotti del Commissariato di Mondello, ricostruendo tutto grazie all’acquisizione di filmati e notizie dai social network e da alcune testate giornalistiche on line, sono passarti all’azione. Sarebbero stati almeno una ventina quelli che che ballavano e cantavano senza dispositivi di protezione individuale e senza distanziamento sociale. Sarà anche vero che “a Mondello non ce n’è Coviddi”, come ripete da mesi Angela, ma in compenso le leggi ci sono. Per ora è arrivata una multa, ma è possibile che ci siano altri provvedimenti.

Angela da Mondello canta e balla in spiagga senza rispetto della legge, il web è infuriato

Il video di Angela da Mondello sulla spiaggia più famosa di Palermo, una canzone che adesso in piena pandemia come dimostrano i dati Covid del 9 novembre suona come uno schiaffo. Tutto questo le è valso una valanga di critiche, alcune anche molto ironiche, sul web.

Il Covid solo in Italia ha provocato 41.000 morti, e sono già usciti: 1) Un film commedia sul lockdown; 2) Un video di quella di “Non ce n’è Coviddì” Ciao meteorite, quando vuoi siamo qua. #lockdown #noncenecoviddi #Covid_19 pic.twitter.com/N9RYZrWObc — E w a n ️️ (@DeerEwan) November 9, 2020

Sarebbe il caso di seppellire #noncenecoviddi per sempre. Che ne dite? — TAFFO (@taffoofficial) November 9, 2020

Non è che devono mettere un nuovo lockdown vi devono murare in casa con il cemento armato #noncenecoviddi — il Civettone (@ercivettone1) November 9, 2020

#noncenecoviddi in tendenza e Giuseppe Conte che farebbe bene a chiuderci in #lockdown a vita e buttare via le chiavi. — (@lightxx001) November 9, 2020