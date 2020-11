Leggiamo insieme l’oroscopo di oggi 9 Novembre per iniziare al meglio la settimana e sapere cosa aspettarci dalla giornata di oggi.

Pronti ad affrontare questo nuovo lunedì?

Scopriamo cosa ci riservano le stelle per la giornata di oggi: un buon inizio di settimana oppure una giornata da dimenticare?

Ecco le previsioni delle stelle.

Oroscopo di oggi lunedì 9 Novembre: previsioni segno per segno

Purtroppo l’oroscopo di Toro, Gemelli, Vergine e Sagittario non porta buone notizie.

Buone, invece, le previsioni che lo zodiaco ha evidenziato per Cancro, Ariete, Leone e Scorpione.

Giornata così così, invece, per i nati sotto il segno di Pesci, Capricorno, Acquario e Bilancia: non succederà nulla di estremamente negativo ma neanche di positivo.

Curiosi di conoscere cos’hanno in serbo per voi le stelle?

Ecco tutte le previsioni dell’oroscopo segno per segno.

Oroscopo di oggi 9 Novembre Ariete

Nonostante Giove e Saturno contrari, la giornata di oggi prende una piega decisamente positiva.

In amore non avrai problemi a farti valere: evita, però caro Ariete, di gongolare troppo!

Sul lavoro una discussione che si è trascinata per molto tempo giungerà finalmente al termine: ne uscirai vincitore.

Un occhio di riguardo alla salute: rischio raffreddori molto alto.

Amore: 9

9 Lavoro: 8

8 Salute: 8

Oroscopo oggi Toro

Purtroppo lunedì 9 è una giornata negativa per tutti gli amici del Toro.

Il nervosismo è alle stelle e vi capiterà di perdere la pazienza per un nonnulla: inutile ricordarvi che coltivare la pazienza è importante, vero?

Tutto questo nervosismo si genera da una condizione fisica poco smagliante e da problemi sul luogo di lavoro.

Tenete duro e riguardatevi.

Amore: 7

7 Lavoro: 6

6 Salute: 6

Oroscopo oggi Gemelli

Lunedì nero per i Gemelli. Sul lavoro qualcuno vi ostacola: potrebbe essere semplice incompetenza oppure una manovra per screditarvi. Fate attenzione.

Una discussione con una persona cara occuperà la vostra mente e vi farà commettere molti sbagli: oggi, però, non è la giornata giusta per rimediare.

Cercate di arrivare a fine giornata senza spargimenti di sangue e, da domani, vedrete che la situazione inizierà a migliorare.

Amore: 5

5 Lavoro: 5

5 Salute: 6

Oroscopo di oggi 9 Novembre Cancro

Momento di cambiamento per tutti gli amici del Cancro.

Bilanci e considerazioni si fanno strada nella tua mente ma non preoccuparti: stai facendo del tuo meglio e tanto basta.

Oggi camminerai decisamente sulle nuvole: l’amore procede benissimo ed il lavoro, quando decidi di impegnarti, scorre veloce senza intoppi.

Il consiglio delle stelle è quello di fare più moto: l’inverno potrebbe farti impigrire troppo.

Amore: 10

10 Lavoro: 9

9 Salute: 7

Oroscopo oggi Leone

Luna diretta in Leone ti rende protagonista indisturbato della giornata di oggi.

I riflettori sono puntati su di te e come sempre quando tutti ti guardano tu, semplicemente, non puoi sbagliare.

In amore la situazione è più che positiva: partner o presunti tali sono completamente alla tua mercé.

Goditi la giornata di oggi ma ricordati di non strafare: basta poco per buttarti giù dal piedistallo.

Amore: 9

9 Lavoro: 9

9 Salute: 8

Oroscopo oggi Vergine

Gli amici del segno della Vergine hanno alle spalle un periodo piuttosto pesante: non è una sorpresa, quindi, che oggi vi sentiate stanchi e poco energici.

In amore, per fortuna, la strada si tinge di rosa: anche se i risultati non saranno visibili e concreti da subito, sappiate che qualcosa sta iniziando a muoversi.

Sul lavoro non ci sono problemi: il problema è la salute. Siete stanchi e distratti: cercate di porvi rimedio.

Amore: 7

7 Lavoro: 6

6 Salute: 5

Oroscopo oggi Bilancia

La Luna illumina favorevolmente la giornata degli amici della Bilancia: peccato che voi, oggi, non vogliate saperne di mettere la testa fuori dalle coperte!

Meglio così: si vede che avete bisogno di prendervi del tempo per stare da soli: se potete rimanere a casa senza offendere nessuno fatelo.

In amore avete bisogno di tempo per prendere delle decisioni importanti.

Amore: 6

6 Lavoro: 7

7 Salute: 7

Oroscopo di oggi 9 Novembre Scorpione

La tua energia, spesso troppo irruenta ed impetuosa, si rivelerà necessaria per la giornata di oggi Scorpione!

Sarai richiesto ovunque ed il tuo aiuto si rivelerà indispensabile per risolvere situazioni complesse sia sul lavoro che in amore.

Per fortuna, oggi, le stelle ti sono favorevoli: ogni decisione che prenderai sarà decisamente illuminata.

Fai tesoro di questo scintillante inizio di settimana!

Amore: 9

9 Lavoro: 9

9 Salute: 8

Oroscopo oggi Sagittario

Giornataccia per il Sagittario. L’amore continua a tormentarvi anche quando la situazione sembra chiusa: dovete imparare a liberarvi dai pesi morti.

Questo lunedì si prospetta grigio: siete svogliati e poco presenti.

Cercate di distrarvi concentrandovi sul lavoro, dove vi manca poco per raggiungere risultati soddisfacenti. Bene la salute ma state attenti ai cibi troppo pesanti.

Amore: 5

5 Lavoro: 6

6 Salute: 6

Oroscopo oggi Capricorno

Un po’ di positività, finalmente, sulla strada del Capricorno.

Le nubi sembrano essersi diradate e sei di nuovo in connessione con i tuoi cari, con gli amici e con il partner.

Per fortuna! Il lavoro ti aveva assorbito così tanto che eri sparito dai radar. Con ragione, però: stai per tagliare traguardi importanti.

La salute potrebbe migliorare se ti decidessi a fare un po’ più di sport.

Amore: 8

8 Lavoro: 9

9 Salute: 7

Oroscopo oggi Acquario

La giornata dell’Acquario sarà tranquilla e senza avvenimenti importanti.

Meglio così perché è il caso di prendersi cura della tua salute! Sei troppo stanco e scollegato da quello che ti succede intorno: gli effetti si sentono soprattutto sul lavoro e nella relazione con il partner.

Prenditi questo giorno per riposarti: per fortuna, oggi, tutti ti lasciano stare.

Amore: 6

6 Lavoro: 7

7 Salute: 6

Oroscopo di oggi 9 Novembre Pesci

Giornata senza sconvolgimenti per chi è nato sotto il segno dei Pesci.

Questo è un buon momento per ricaricare le pile e ricominciare da capo, poi, da domani. L’amore ha passato dei periodi burrascosi ma adesso, per fortuna, la situazione si sta assestando.

Sul lavoro siete indispensabili: non fateci andare di mezzo la salute però!

Amore: 7

7 Lavoro: 8

8 Salute: 7

Pronti ad affrontare l’inizio della settimana grazie al responso dello zodiaco e delle stelle?

Non vi resta, come al solito, che controllare le previsioni del tempo per oggi lunedì 9 Novembre e la giornata non potrà riservarvi sorprese.

A domani!