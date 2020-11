Rassegna stampa 9 novembre. I principali quotidiani italiani

La rassegna stampa del 9 novembre dei principali quotidiani italiani. Ecco cosa scrivono in prima pagina e cosa propongono oggi

Di seguito la rassegna stampa dei principali quotidiani italiani di oggi, 9 novembre 2020.

Vediamo quali argomenti hanno scelto di inserire in primo piano le principali testate giornalistiche.

I principali quotidiani italiani aprono ancora con l’esito delle elezioni americane. Ci sono anche diverse analisi dell’attuale situazione politica italiana e aggiornamenti sulla vicenda legata al Covid.

Libero apre con un’intervista al noto virologo Bassetti, che sottolinea tutte le esagerazioni legate al Covid.

Spazio anche per un editoriale di Vittorio Feltri sulla città di Napoli che farà discutere. Focus su Kamala Harris, definita “la vice mulatta che ha tolto la scena a Biden“.

Il Giornale apre con un’intervista a Silvio Berlusconi. L’ex Presidente del Consiglio fa un’analisi molto dettagliata degli avvenimenti delle ultime settimane.

Focus sul decreto ristori, che non includerebbe il settore del turismo, evidentemente in difficoltà a causa della pandemia.

Il Fatto Quotidiano descrive la situazione di Umbria, Campania, Liguria e Toscana. Queste regioni potrebbero entrare a breve in zona arancione.

Focus sulla politica internazionale e italiana. In taglio alto le vicende che hanno fatto discutere in Calabria.

La prima pagina de La Repubblica si concentra totalmente su Joe Biden. C’è un’analisi del suo programma contro il Covid e delle idee che metterà in campo nei prossimi mesi.

E’ stato anche tradotto il discorso che il nuovo Presidente degli Stati Uniti ha fatto alla nazione subito dopo la vittoria.

Secondo La Repubblica, le regioni che cambieranno fascia sono sei.

Il Corriere della Sera apre con una critica alle regioni, colpevoli di non essere perfettamente organizzate sull’invio dei dati al Governo.

Anche il Corriere della Sera parla di quattro regioni che a breve cambieranno fascia di appartenenza.

Spazio anche per le elezioni americane e per i risultati del campionato italiano di Serie A.

La Stampa apre con le parole di Biden e sulla sua volontà di voler unire la nazione.

All’interno due interviste a Romano Prodi e David Sassoli. Focus sull’emergenza medica in Piemonte.

La prima pagina de Il Messaggero invita il Governo a chiudere nuovamente tutte le regioni.

C’è un focus sull’attuale situazione critica di diverse regioni italiane. Spazio anche per le elezioni americane e per le notizie sportive.

