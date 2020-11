Napoli, fiumi di persone in strada e ospedali al collasso. E’ polemica

By

Napoli, nonostante le parole del sindaco, nel weekend molti napoletani hanno approfittato del bel tempo per andare in giro per la città

Luigi De Magistris (clicca qui per vedere il video) è stato chiaro: ospedali e pronto soccorso sono stati presi d’assalto.

Il sindaco del capoluogo campano ha criticato la scelta del Governo di inserire Napoli in zona gialla, auspicando al più presto la zona rossa.

Un segnale d’allarme molto chiaro che avrebbe dovuto fare da deterrente ad eventuali assembramenti.

E invece non è stato così. Nel weekend, complice il bel tempo, i napoletani si sono riversati in strada come se niente fosse.

Quasi tutti dotati di mascherina ma inevitabilmente assembrati, hanno invaso le strade del centro e il Lungomare Caracciolo.

E’ in atto già da tempo una forte diatriba tra coloro che sono un po’ più attenti e chi invece ha la necessità di godersi la vita, nonostante tutto.

Sul web si leggono frecciatine e offese da entrambe le parti da mesi ormai.

Da un lato chi critica l’incapacità di sacrificarsi da parte di chi si assembra in strada. Dall’altro chi invece pensa che il Covid non sia un problema così grave.

Eppure le parole di medici e operatori sanitari sono chiare, le terapie intensive vanno verso la saturazione.

Le immagini che arrivano dal Piemonte, con i pazienti ricoverati a terra, seppur per poche ore, dovrebbero far riflettere.

Nelle prossime ore il Governo potrebbe inserire la Campania nella zona arancione. Attualmente è in quella gialla.

Napoli. L'allarme del sindaco De Magistris: "La situazione è grave. Gli ospedali sono al collasso e i reparti in affanno. Dobbiamo interrompere la crescita del contagio rispettando regole e prescrizioni” pic.twitter.com/5It0EEiY9h — Giank-deR 🇮🇹 (@GiancarloDeRisi) November 9, 2020

Napoli, tante gente per strada. E’ polemica sul web (e non solo)

Le immagini che arrivano da Napoli hanno diviso in due il web. Forti critiche a coloro che si sono riversate per le strade del capoluogo campano.

Ma c’è anche chi non vede nulla di male nel fare due passi, convinto che il Covid non sia un problema che possa alterare le abitudini quotidiane.

La polemica si è spostata immediatamente sul web, centinaia i commenti nel corso del weekend.

Ecco il pensiero degli utenti iscritti a Twitter:

Ma non si era detto che dove governano i i #democratici tutto funziona alla perfezione? Dalla sanità all'istruzione 😂😂😂#Napoli — Maurizio Sovranista🇬🇧🇭🇲🇱🇷 (@TheCrusadery) November 9, 2020

“Ho 26 anni, sono malata di cancro e in Lombardia non possono curarmi perché gli ospedali sono al collasso”: la video-denuncia https://t.co/pbcPXvK16U — Peter Gomez (@petergomezblog) November 8, 2020

Il lungomare di Napoli ieri era impressionante, decine di migliaia di persone vicine, spesso con mascherine abbassate o addirittura senza… e gli ospedali della città sotto pressione massima. Pensiamo a chi è più a rischio! A chi è in prima linea contro il virus!!! 🦠🆘 — Alessandro Gassmann 🌳 (@GassmanGassmann) November 9, 2020

QUI PARMA. FACCIAMO VEDERE QUELLO CHE PER I MEDIA NAZIONALI SUCCEDE SOLAMENTE A NAPOLI O PALERMO E LO RACCONTANO SCANDALIZZATI. CI SCANDALIZZIAMO ANCHE NOI, MA PER TUTTO E DAPPERTUTTO! pic.twitter.com/9tzYRgyiO7 — Il Borbonico (@il_borbonico) November 9, 2020

Che figata su @Tg3web intervistano persone sul lungomare di Napoli che si lamentano che c'è troppa gente in giro e quando il giornalista fa notare che pure loro sono li, quelli rispondono "e loro si e io no?"😂😂😂😂 — rosenkranz (@iannetts70) November 8, 2020

A Napoli file interminabili di ambulanze e auto private davanti agli ospedali. La zona rossa sarà proclamata quando gli ammalati cominceranno ad avviarsi a piedi direttamente al cimitero? 🤔🎣😡 — gi pi emme 🇪🇺 (@pestapere) November 8, 2020

Qui non siamo a Napoli, tanto meno a Reggio Calabria e neanche a Palermo: questa è Padova ieri sera. La Padova satura di posti letto COVID in tutta la provincia….

Gianluigi Nuzzi pic.twitter.com/a8gyqk7h5w — sonia oliva (@soniabetz1) November 8, 2020

Disobbedienza civile di massa: Napoli non chiude. Napoli se ne frega dei #Dpcm di Conte. "Napule è mille culure…" #Lockdown #RadioSavana pic.twitter.com/kEkR3TGIY7 — RadioSavana (@RadioSavana) November 7, 2020

A #Napoli , la mia città d'origine, ambulanze in fila fuori dagli ospedali, malati nei parcheggi degli stessi con bombole d'ossigeno, il #Governo che dichiara la città "gialla" a rischio mimino, il lungomare che quindi strabocca di gente. Tutto ciò è surreale. — Federico (@Sabbath_fed) November 8, 2020