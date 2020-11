Del Piero compie 46 anni: gli auguri dei tifosi della Juventus al campione

Juventus, buon compleanno Alex Del Piero, L’ex capitano della Juventus compie 46 anni. Gli auguri dei tifosi bianconeri al campione

Alex Del Piero, ex capitano e leggenda della Juventus, compie oggi 46 anni. L’ex attaccante, che 25 anni fa “inventò” il gol “alla Del Piero” in uno storico Borussia Dortmund-Juventus di Champions League, finita 1-3. Il tiro di destro che compie una parabola imprevedibile, ma che alla fine si va sempre a infilare nell’angolino in alto: col portiere quasi sempre immobile. Il “gol alla Del Piero” è solo uno dei simboli del campione, che oggi sta ricevendo moltissimi auguri sui social con l’hashtag #auguricapitano.

Ne hai fatta tanta di strada… Strada che ti ha portato direttamente nel cuore di noi tifosi, e nella storia della Juventus… BUON COMPLEANNO CAMPIONE ⚪⚫@delpieroale #DelPiero #9novembre pic.twitter.com/9k4osA267r — Emanuele (@emanuelelecito) November 8, 2020

188 – Alessandro Del Piero ha segnato 188 gol in Serie A, tutti con la maglia della #Juventus: un record per il club bianconero nel massimo campionato italiano. Compleanno.#9novembre pic.twitter.com/dspB404VjN — OptaPaolo (@OptaPaolo) November 9, 2020

Io di te non mi stanco

sarò sempre al tuo fianco

sei la cosa più bella che c’è

Alessandro Del Piero Olé

Alessandro Del Piero Olé

46 VOLTE Tantissimi Auguri di

BUON COMPLEANNO CAPITANO PINTURICCHIO @delpieroale pic.twitter.com/qlgLmagWfe — 69 (@Juvevito691) November 9, 2020

Il compleanno di Del Piero, lo juventino che “piace” a tutti

Del Piero, che ha chiuso la sua carriera negli Stati Uniti, è oggi opinonista Sky. Apprezzato sia dai suoi ex supporters, ma anche dagli sportivi in generale e dai tifosi di altre squadre. In bianconero ha segnato 188 gol in Serie A, tutti con la maglia della Juventus: un record per il club della famiglia Agnelli nel massimo campionato italiano. Ma Alex ha dato moltissimo al calcio italiano, con 91 presenze con la maglia della Nazionale e 27 gol segnati, tra cui quelli indimenticabili nel Mondiale di Germania del 2006, vinto nell’Italia allenata da Marcello Lippi e che lo vide grande protagonista.

auguri a te alex

auguri alla ragione per cui mi sono innamorata di questa squadra, e alla ragione grazie alla quale mi sono così tanto appassionata

sei stato, sei e sarai sempre un uomo splendido

buon compleanno al mio n. 10 #DelPiero@delpieroale pic.twitter.com/xwH9vls8j9 — martina ⎊ (@_missalvatore_) November 9, 2020