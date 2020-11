Lockdown, la Campania oggi potrebbe diventare zona rossa

Secondo “Il Corriere della Sera” la Campania già oggi potrebbe diventare zona rossa. Attualmente, la regione del presidente De Luca è “gialla”. L’ira del Governatore: “Conte sta traccheggiando”

In un batter d’occhio, la Campania potrebbe passare da “zona gialla” a “zona rossa”. Secondo il Corriere della Sera, il report dell’Istituto superiore di sanità è già arrivato sul tavolo del Governo. Si attendono gli ultimi dati di tutte le regioni per fare le valutazioni del caso. Secondo il quotidiano, il “cambio di colore” è già deciso, ma la conferma arriverà soltanto in giornata, quando il ministro della Salute Roberto Speranza avrà sentito tutti i presidenti di regione. A questo punto, la situazione della Campania sarebbe grave, tanto che si prevede un cambio di colore da giallo in arancione, se non addirittura direttamente rosso.

🔴COVID-19, INACCETTABILE LA POSIZIONE DEL GOVERNO SUI CONGEDI PARENTALI Leggi la dichiarazione 👇https://t.co/D5A4yhP5va pic.twitter.com/gHeKOrzLdt — Vincenzo De Luca (@VincenzoDeLuca) November 7, 2020

Campania in lockdown, è in arrivo la zona rossa?

Ovviamente, la decisione non trovrebbe d’accordo il presidente De Luca: “Il Governo “traccheggia” perché non può cambiare idea dopo tre giorni. Ammesso che siamo sulle giostre, evitiamo però che diventino montagne russe”, riporta il giornale. La decisione è attesa nel pomeriggio di oggi, dopo la runione del CTS che valuterà la situazione delle regioni a rischio, che passeranno dalla fascia gialla a quella arancione e rossa. I presidenti avrebbero chiesto tempo per raccogliere i dati, mentre la cittadinanza, spaventata da nuovi incombenti lockdown ieri avrebbe preso d’assalto i luoghi d’aggregazione per “godersi” gli ultimi giorni di “libertà”.

