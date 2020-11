La portavoce della Casa Bianca ha dichiarato che le elezioni americane non sono ancora terminate. La McEnany ha attaccato duramente Biden

Kayleigh McEnany, portavoce della Casa Bianca, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’esito delle elezioni americane.

La scrittrice e politica americana ha dichiarato che “le elezioni non sono ancora terminate”.

Lo ha fatto nel corso di una conferenza stampa convocata direttamente nella Casa Bianca.

Thank you to @Forbes for setting the record straight and exposing the defamatory LIE that I had deleted tweets. THE FACTS ⬇️https://t.co/uqNHYEZpOX — Kayleigh McEnany (@PressSec) November 6, 2020

La McEnany ha affermato che “le elezioni sono ben lontane dall’essere finite. Al contrario dei nostri avversari, noi non abbiamo nulla da nascondere“.

Il riferimento è ai presunti brogli elettorali dei quali parla anche il Presidente Donald Trump da oltre una settimana.

La portavoce della Casa Bianca non ha però evidenziato alcuna prova nel corso del suo intervento.

Le parole della portavoce della Casa Bianca fanno discutere sul web

Non sono passate inosservate le dichiarazioni di Kayleigh McEnany, portavoce della Casa Bianca.

La McEnany ha accusato Joe Biden di brogli elettorali, dichiarando che le elezioni americane non sono ancora terminate.

La linea di Donald Trump è chiara, nonostante i consigli dei suoi collaboratori.

L’attuale Presidente degli Stati Uniti d’America non ha intenzione di mollare la presa e vuole fare di tutto per restare altri quattro anni nella Casa Bianca.

Le dichiarazioni della McEnany hanno fatto discutere, ecco le reazioni degli iscritti a Twitter:

Anche se non è mai un bel vedere quando i media censurano un rappresentante del popolo democraticamente eletto, pure se, come in questo caso, non mi è per nulla simpatico — Antonio Caruso (@carusoantonio78) November 10, 2020

Beh ci vuole un certo coraggio a parlare di censura in questo caso… mi sembra che Trump stia facendo sentire la propria voce con molti mezzi, non mi pare risenta di censura — Gabriele Serafini (@gabbb_ser) November 10, 2020

Kayleigh McEnany è stata democraticamente eletta da quale popolo, esattamente? — Waldo (@WaldoVanVerhoek) November 10, 2020

White House press secretary Kayleigh McEnany is adamant that the US election result is yet to be established. Read the latest on the #USelection, as President-elect Joe Biden implores all Americans to wear face masks: https://t.co/KhG41K0zBH pic.twitter.com/SPG3a5LECM — SkyNews (@SkyNews) November 10, 2020

”GREAT are You, Lord! It's Your breath in our lungs So we pour out our praise We pour out our praise It's Your breath in our lungs So we pour out our praise To You only!” – David Leonard — Kayleigh McEnany (@kayleighmcenany) November 10, 2020

Kayleigh McEnany, chi è, quanti anni ha. Carriera e biografia

Kayleigh McEnany è la portavoce della Casa Bianca dal 7 aprile 2020. E’ nata a Tampa il 18 aprile 1988.

Viena da una famiglia molto facoltosa e ha studiato alla Academy of the Holy Names di Tampa, una scuola cattolica.

Si è laureata in legge ad Harvard nel 2017 dopo aver studiato relazioni internazionali alla Georgetown University.

Da sempre legata al Partito Repubblicano, ha collaborato con diverse testate giornalistiche e televisioni americane.

Thanks to the extraordinary leadership of President @realDonaldTrump, our economy grew at 33.1% — the largest economic growth on record for one quarter‼️ The U.S. has now regained two-thirds of the economic output lost because of the pandemic. 🇺🇸🇺🇸🇺🇸 — Kayleigh McEnany (@PressSec) October 29, 2020

Nel 2016 ha lasciato il posto alla CNN per sostenere la candidatura alla presidenza di Donald Trump.

Nel 2018 ha pubblicato il libro ‘The New American Revolution: The Making of a Populist Movement’.

Il libro ruota tutto attorno alla figura di Donald Trump e ha una forte matrice cristiana.

La McEnany crede infatti che l’elezione di Trump sia il compimento di un progetto divino.

Nel febbraio 2019 è diventata la portavoce per la campagna elettorale di Donald Trump.

Non era la prima esperienza alla Casa Bianca, aveva già lavorato per George Bush jr come stagista nel 2004.

Il 7 aprile 2020 ottiene il lavoro di portavoce della Casa Bianca, il 1º maggio 2020 ha sostenuto il primo briefing. E’ stata scelta da Trump in persona.

Nel corso di questo briefing la McEnany ha giurato ai giornalisti che non gli avrebbe mai mentito.

Thanks to President @realDonaldTrump, “U.S. Black-owned firms make surprise comeback to pre-COVID level” The great American comeback is underway‼️https://t.co/L2GVurujiD — Kayleigh McEnany (@PressSec) October 30, 2020

Kayleigh è stata al fianco di Trump anche durante il funerale di George Floyd, negando che l’utilizzo della violenza sui manifestanti da parte delle forze dell’ordine.

Ha partecipato come speaker alla Convention Repubblicana del 2020, nel corso del suo intervento ha parlato del miracolo della vita e della figlia, auspicando che la bambina possa crescere in “un’America governata dal Presidente Donald Trump“.

Nel corso della campagna elettorale, Twitter ha bloccato il suo account perché la McEnany aveva pubblicato notizie diffamanti sul figlio di Joe Biden.

Kayleigh è sposata con il giocatore di baseball Sean Gilmartin e ha una figlia di un anno.