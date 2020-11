Francesco Samengo, presidente dell’Unicef Italia dal 2018, è morto a Roma a causa del Covid. Era ricoverato all’ospedale Spallanzani della Capitale. Il ricordo dell’associazione benefica

Lutto per l’Unicef, che dice addio al suo presidente Francesco Samengo. Il capo dell’Unicef Italia è morto ieri sera a Roma a causa del Covid. Ad annunciarlo è stata la stessa associazione, con un comunicato stampa. Samengo ricopriva l’incarico di presidente dal 2018: “E’ stato per noi una guida sicura, esempio di instancabile costanza e abnegazione, sprone a dare sempre il meglio di noi per perseguire la causa dei diritti dei bambini in Italia e nel mondo”. Nei due anni di incarico, Samengo ha guidato l’Unicef Italia con passione, impegno e dedizione.

La vice presidente Carmela Pace, il Consiglio direttivo, il direttore generale Paolo Rozera, i presidenti regionali e provinciali, i volontari Unicef e tutto lo staff si stringono con dolore e con affetto alla sua famiglia. Samengo è stato volontario in Unicef per oltre 20 anni, entrando poi nel consiglio direttivo nel 2001 e diventando presidente del Comitato regionale della Calabria per l’associazione a difesa dei bambini. Originario della Calabria, e precisamente di Cassano Jonio, in provincia di Cosenza, viveva da tempo a Roma. Samengo era laureato in Economia e Commercio, ed era iscritto all’ordne dei dottori commercialisti e dei revisori contabili. Ha ricoperto importanti ruoli in molte aziende pubbliche.

