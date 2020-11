Chi è la ragazza della foto? Oggi è una star internazionale

Riuscite ad indovinare chi è la ragazza in foto? Oggi è diventata famosa in tutta il mondo grazie alle sue canzoni

Non lasciatevi ingannare dal bianco e nero, il personaggio misterioso di oggi non è così anziano.

La foto è stata scattata alla fine degli anni ’90, quando la ragazza in questione era un’adolescente.

E soprattutto era ancora sconosciuta. Non se la passava benissimo in quel periodo, poi ha rimediato negli anni successivi.

Oggi questa ragazza è una cantante molto apprezzata, conosciuta in tutto il mondo.

Un’autentica superstar, paragonata alle più grandi celebrità della pop music del passato.

Un paragone pesante che ha saputo sostenere grazie ad una grande personalità e ad uno stile inconfondibile.

All’epoca dello scatto, la nostra amica misteriosa viveva a New York ed era, a detta sua, una studentessa molto disciplinata.

Lei usa un nome d’arte, che richiama un altro grande successo pop del passato. E’ americana ma le sue origini sono diverse.

La ragazza in foto oggi è una cantante affermata, i suoi videoclip fanno sempre discutere e sono molto copiati dai suoi colleghi.

E’ di origini italiane ma è cresciuta negli Stati Uniti, precisamente a New York City.

Il suo nome è Stefani Joanne Angelina Germanotta. Ancora non avete capito di chi si tratta?

E’ Lady Gaga, nota pop star amata dai giovani e non solo, famosissima in tutto il mondo.

La cantautrice americana, infatti, ha origini italiane. Il nonno era originario di Naso, in provincia di Messina.

Fu proprio il nonno ad emigrare negli Stati Uniti in cerca di fortuna. Il padre invece lavora nel campo della ristorazione a Manhattan.

Lady Gaga è nata a New York City il 28 marzo 1986, la sua famiglia ha origini siciliane.

Il padre lavora nel campo della ristorazione, la madre è un’imprenditrice di origini franco-canadesi.

Ha anche una sorella minore, di nome Natali, laureata in fashion design.

Il suo nome d’arte deriva da un noto pezzo dei Queen, Radio Ga Ga, che ebbe un notevole successo negli anni ’80.

Lady Gaga è cresciuta a Manhattan e ha frequentato una scuola cattolica per sole ragazze.

Sin dai tempi del liceo ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo. A 15 anni è apparsa in un episodio della serie televisiva ‘I Soprano’.

A 19 anni invece appare su MTV, nel programma ‘Boiling Points’. Dopo il liceo entra nella Scuola dell’Arte di New York.

Prima di esplodere definitivamente ha anche lavorato in alcuni pub, esibendosi in spettacoli burlesque o accanto a drag queen e spogliarellisti.

Tra il 2005 e il 2007 fa di tutto per trovare una casa discografica che produca le sue canzoni.

Dopo alcuni tentativi non andati a buon fine, viene messa sotto contratto dalla Interscope Records.

Nel 2008 esce ‘The Fame’, il suo primo album, introdotto dal singolo Just Dance. Il successo è immediato e la casa discografica le fa girare subito un video.

Il singolo vende 7,7 milioni di copie nel 2009, risultato il quarto brano più venduto al mondo di quell’anno.

L’album invece vende circa 15 milioni di copie tra il 2008 e il 2010. Nasce il fenomeno Lady Gaga.

Lady Gaga diventa un modello per tante ragazzine, esattamente come era successo a Madonna negli anni ’80.

Il paragone con l’icona degli anni ’80 sono tantissimi: dalle origini italiane fino al modo di stare sul palco.

Dal 2008 ad oggi, Lady Gaga pubblica 6 album in studio: oltre al già citato ‘The Fame’, arrivano ‘Born this Way’ nel 2011, ‘Artpop’ nel 2013, ‘Cheek to Cheek’ nel 2014, ‘Joanne’ nel 2016 e ‘Chromatica’ nel 2020.

Le sue canzoni più famose sono Poker Face, Paparazzi, Bad Romance, Alejandro, Born This Way, Applause, Shallow e 911.

La cantautrice di origini italiane è da sempre molto vicina al mondo LGBT, è infatti considerata un’icona gay.

Si è battuta per permettere agli omosessuali di arruolarsi nell’esercito americano.

Nel 2012 a Mosca ha tenuto un monologo sulla tolleranza e sulla libertà, provocando apertamente il governo russo.

Ha più volte partecipato al Gay Pride, nel 2013 ha intonato le note dell’inno americano durante la manifestazione a New York City.

Ha dedicato nel 2011 il brano ‘Hair’ ad un adolescente suicidatosi a causa di cyberbullismo.

Nel 2012 fonda un’organizzazione chiamata ‘Born This Way Foundation’, che mira ad aiutare i giovani vittime di bullismo e discriminazioni.

Nel 2009 e nel 2010 è stata testimonial del programma ‘Viva Glam’, i cui introiti vengono devoluti in beneficenza ai malati di HIV.

Nel 2017 ha donato un milione di dollari alle vittime dell’uragano Harvey, aiutando personalmente alcune persone a demolire le proprie case.

Lady Gaga è una nota sostenitrice del Partito Democratico e si è più volte schierata a favore di Barack Obama.

Ha sostenuto anche Hillary Clinton nella corsa alla presidenza contro Donald Trump, poi persa dall’ex first lady.

Il suo modo di vestire sempre molto eccentrico non passa inosservato, è infatti una grande appassionata di moda.

Ha partecipato come modella a diverse sfilate negli anni passati ed è molto amica di Giorgio Armani.

