Carola Rackete fermata in Germania: è polemica sul web

Carola Rackete è stata fermata in Germania durante una protesta. Sul web la destra attacca, ma c’è chi la difende

Carola Rackete è stata fermata dalla polizia in Germania insieme a diversi attivisti ambientalisti che si opponevano allo sgombero della foresta dell’Assia Dannerroeder Frost.

L’abbattimento delle querce secolari era stato disposto per lavori di ampliamento della rete autostradale. La ragazza si era nascosta in una casa sull’albero costruita con gli altri attivisti, ed indossava un vestito da “pinguino” per mimetizzarsi.

In questo momento la Rackete è in custodia cautelare. Prima di esser portata via dalla polizia, secondo quanto riportato dalla stampa, avrebbe dichiarato: “Non possiamo rimanere a casa e sperare che che altri faranno il lavoro sgradevole per noi”

Carola Rackete fermata, la polemica sul web

Intanto sul web impazzano le proteste della destra italiana, che sottolinea la differenza di trattamento per Carola tra il nostro paese e la Germania.

La Rackete, infatti, è famosa in Italia per essere stata la “capitana” della nave “Sea Watch” che nel giugno 2019 attraccò a Lampedusa senza autorizzazione per portare in salvo alcuni migranti.

🔴 Basta! In this moment the #SeaWatch3 is entering #Lampedusa harbour. It’s been almost 60h since we declared a state of emergency. No one listened. No one took responsibility. Once more it’s up to us, to Cpt. #CarolaRackete and her crew, to bringing the 40 people to safety. pic.twitter.com/rcxnMst4fO — Sea-Watch International (@seawatch_intl) June 28, 2019

Ovviamente Salvini e la Meloni non hanno perso occasione per evidenziare come Carola sia stata lasciata libera dal nostro paese, mentre in Germania è stato usato il “pugno duro” per una situazione decisamente meno pericolosa.

Carola Rackete: in Italia graziata e incensata dalla sinistra dopo aver violato i nostri confini, aver trasbordato immigrati clandestini e aver speronato una motovedetta della Guardia di Finanza. Arrestata in Germania mentre manifestava per degli alberi.

Trova le differenze… pic.twitter.com/h6Z7svQLNu — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) November 12, 2020

C’è anche però chi fa notare le inesattezze contenute nel tweet o che comunque difende l’attivista.

1) Carola Rackete non è stata arrestata, si tratta semplicemente di un fermo

2) Non manifestava "per degli alberi" ma perché una foresta di querce secolari non venisse abbattuta per far posto a un'autostrada

3) Tweet come questo, infarcito di inesattezze, distorsioni >> https://t.co/ZirNuAAzGt — Andrew Solinas (@AndreaSolinas17) November 13, 2020