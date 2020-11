Vaccino Covid, scende in campo l’esercito. Il piano del Ministero

Per la distribuzione del vaccino anti Coronavirus potrebbe essere impiegato l’esercito. Il Ministero elabora il piano per la distribuzione

I numeri del Coronavirus, anche se decisamente alti, cominciano a rallentare dopo le ultime misure stabilite dal Governo. Ma l’inverno è alle porte e ci saranno altri mesi duri per gli italiani e per tutti i cittadini del mondo.

La malattia infatti potrà essere debellata soltanto con il vaccino: quello della Pfizer, che sarà distribuito in Europa, sembra essere efficace sul 90% delle persone. Secondo quanto riportato dal commissario per l’emergenza Domenico Arcuri, le prime dosi saranno distribuite a gennaio.

Resta da capire quali saranno le categorie che per prime potranno ricevere il vaccino. Secondo logica, dovrebbero essere le persone più anziane o quelle che si trovano in difficoltà.

Oltre alle tempistiche, vanno stabilite anche le modalità di distribuzione. Ed è qui che potrebbe essere coinvolto l’esercito italiano.

Esercito: distribuzione di vaccini e ospedali da campo

Al momento, secondo quanto riporta l’Ansa, è in corso l’elaborazione di un Piano per la distribuzione e la somministrazione in cui sarebbero coinvolti, tra gli altri, anche gli esperti della Difesa per curare gli aspetti logistici.

Questo piano potrebbe prevedere l’utilizzo dei militari dell’esercito per la distribuzione dei vaccini a partire da marzo, ed anche l’eventuale allestimento di punti vaccini nelle città, sulla falsa riga degli ospedali da campo dove vengono applicati i vaccini antiinfluenzali.

La questione degli ospedali da campo tiene banco anche in questi giorni relativamente all’emergenza in Campania. Il Governatore De Luca infatti ha smentito l’arrivo dei militari e l’allestimento di un ospedale da campo a Napoli.