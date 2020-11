Euro 2020, spareggi conclusi. Le squadre qualificate e i gironi completi

Accedono ad Euro 2020 Macedonia, Slovacchia, Scozia e Ungheria. Ecco i gironi completi degli Europei di calcio

Con i match giocati ieri sera, è stato definito il quadro completo di Euro 2020. C’erano infatti ancora quattro posti a disposizione negli spareggi: se li sono aggiudicati Macedonia, Slovacchia, Scozia e Ungheria.

Per i macedoni si tratta della prima volta nella storia: la storica qualificazione non poteva che essere firmata da Goran Pandev. L’attaccante del Genoa si sarebbe voluto ritirare lo scorso anno, poi ha deciso di restare per poter concludere l’impresa e ieri ha regalato un sogno alla sua gente.

La Slovacchia è passata ai supplementari contro l’Irlanda del Nord, mentre la Scozia ha eliminato la Serbia soltanto ai calci di rigore.

L’Ungheria, invece, era sotto fino a due minuti dalla fine ma poi ha ribaltato il risultato grazie all’ex Roma Nego e al fuoriclasse Szoboszlai. E’ una vittoria anche un po’ italiana, visto che in panchina siede mister Marco Rossi, ieri assente per Covid.

Euro 2020, i gironi completi e le sedi

Euro 2020, rinviato alla prossima estate a causa del Coronavirus, è dunque pronto a partire. Il match di esordio è in programma per l’11 giugno a Roma, allo stadio Olimpico, e vedrà di fronte l’Italia di Mancini contro la Turchia.

Ecco i gironi completi: