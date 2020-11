Incendio negli studi Rai a Roma, salta la trasmissione

Un incendio nella sede della Rai a Saxa Rubra a Roma è divampato questa mattina a causa di un guasto tecnico. Nulla di particolarmente grave, ma la trasmissione “Agorà” non è potuta andare in onda

E’ scoppiato un incendio questa mattina negli studi della Rai a Saxa Rubra, a Roma. Il rogo è stato causato da un guasto tecnico: non si sono registrati particolari danni, e fortunatamente nessun ferito. A farne le spese, però, è stata la trasmissione “Agorà”, condotta da Luisella Costamagna. Il programma non è andato in onda, e la puntata è stata spostata a lunedì 16 novembre.

Rai3 informa che “Agora’ per oggi è sospeso a causa di un principio di incendio, provocato da un cortocircuito nello studio sei del centro Rai di Saxa Rubra, da cui viene trasmesso il programma. Agora’ tornera’ regolarmente in onda lunedi’ 16 novembre”. — Ultime Notizie (@ultimenotizie) November 13, 2020

Incendio negli studi della Rai: “Agorà” non va in onda

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da luisella costamagna (@luisellacostamagna)

Le fiamme sono state domate rapidamente dai vigili del fuoco: la causa dell’incendio sarebbe un gasto tecnico. Tuttavia, i danni e le precauzioni necessarie non hanno consentito lo svolgimento della trasmissione. “Ci vediamo lunedì 16 novembre con il nostro appuntamento – ha spigato la conduttrice Luisella Costamagna – per un problema tecnico, purtroppo, Agorà oggi non andrà in onda”.

Appena appreso 😳un incendio alla Rai … pic.twitter.com/vYCRU91XkV — kiara💛⭐⭐⭐⭐⭐💛 (@kiara86769608) November 13, 2020

Purtroppo, a causa di un principio di incendio nello studio Rai di Saxa Rubra, la trasmissione Agorà è stata annullata. Fortunatamente, non ci sono stati problemi per i lavoratori presenti, ma tecnicamente non è stato possibile andare in onda. — Riccardo Ricciardi (@RicRicciardi) November 13, 2020