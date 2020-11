Programmi Tv oggi 13 novembre: intrattenimento, film e sport

Tutti i programmi tv di oggi 13 novembre. I consigli su cosa vedere stasera tra intrattenimento, reality, film e sport

La sera è sempre il momento in cui la maggior parte di noi si rilassa e, soprattutto in questi giorni di pandemia in cui è difficile uscire, non c’è niente di meglio che accomodarsi sul divano ed accendere la tv.

Come sempre vi proponiamo una breve lista delle principali trasmissioni televisive in onda questa sera tra intrattenimento, sport e cinema.

Programmi tv 6 novembre: intrattenimento e reality

Per quanto riguarda l’intrattenimento, stasera gli appassionati di reality sicuramente si sintonizzeranno su Canale 5.

Alle 21.20 infatti il consueto appuntamento con il Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini.

Risponde Rai1 alle 21.25 con “Tale e quale show”, il programma condotto da Carlo Conti in cui le star dovranno imitare altri personaggi famosi.

Se invece preferite un po’ di approfondimento politico senza tralasciare la satira, su LA7 c’è Propaganda Live e su Canale 9 “Fratelli di Crozza”.

Film in tv stasera: appuntamento con l’amore

Per chi invece preferisce guardare un bel film in compagnia, stasera alle 21.10 su Rai Movie c’è il film drammatico/romantico “Autumn in New York” con Richard Gere e Winona Ryder.

Per chi ama un western di qualità, alle 21 su Iris c’è “Il texano dagli occhi di ghiaccio”, con Clint Eastwood.

Chi ha invece la possibilità di sintonizzarsi su Mediaset Premium, stasera sarà trasmesso il film pluripremiato ed apprezzato “Joker”, con Joaquim Phoenix nei panni del celebre “pagliaccio del crimine”.

Programmi tv oggi: lo sport

Stasera per chi ama lo sport, ed in particolare le discipline invernali, ci sarà la diretta della Coppa del Mondo di Sci Alpino, categoria Parallelo Femminile. L’appuntamento è alle 20.55 su Eurosport.

Su Raisport, invece, la rubrica “Memory” che ci fa rivivere gli avvenimenti più importanti della storia dello sport.