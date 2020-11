Chi ha un iPhone è esposto da qualche tempo ad un rischio piuttosto alto. Quello di WhatAapp piratato su iPhone senza l’aggiornamento giusto.

A tutti noi capita, spessissimo, di ignorare gli aggiornamenti (a volte continui) che chiedono insistentemente alcune delle nostre app.

Per tutti gli utenti di iPhone, però, che ultimamente hanno deciso di evitare di aggiornare WhatsApp il rischio di essere hackerati diventa piuttosto alto.

Scopriamo insieme perché.

WhatsApp piratato su iPhone: ecco quali sono le versioni a rischio

Come riporta FanPage a scoprire l’anomalia sarebbe stato un gruppo di ricercatori indiano.

Anche WhatsApp, infatti, sicuramente non è immune da attacchi pericolosissimi che potrebbero esporre dati sensibili ed estremamente personali.

Pensate solo a quante immagini e quanti audio contenenti tutti i particolari della nostra vita affidiamo ogni giorno a questa applicazione!

Gli utenti che hanno un iPhone, quindi, sarebbero secondo le recenti scoperte decisamente a rischio: ma perché?

Pare che le versioni di WhatsApp e WhatsApp Business per iOS precedenti agli aggiornamenti di Novembre presentino delle forti vulnerabilità.

Alcuni di questi bug renderebbero facilissimo l’accesso al vostro telefono.

Un bug è un errore nella scrittura del codice dell’applicazione che causa errori e problemi.

Gli errori sono due.

Il primo riguarda la funzione di blocco schermo a causa di una ” impropria autorizzazione di input”.

L’applicazione, infatti, sarebbe in grado di continuare a funzionare anche con lo schermo bloccato, rendendo possibile l’utilizzo di WhatsApp ad un malintenzionato in possesso fisico del vostro telefono.

Usando SIRI ed i comandi vocali, infatti, chiunque può aver accesso alle vostre conversazione ed ai vostri file.

Decisamente pericoloso!

Il secondo errore, invece, fa riferimento alla “libreria” dei media di WhatsApp.

Un hacker potrebbe accedere al vostro telefono inviandovi un adesivo animato, sapientemente modificato.

Gli adesivi animati sono ormai famosissimi e molto usati. Riceverne uno, anche da un numero che non si conosce, non desterebbe il benché minimo sospetto.

Nello stesso momento, poi, il malintenzionato non deve far altro che chiamarvi, usando la videochiamata di WhatsApp e mettervi in attesa.

Le due azioni creano una catena di “numerosi errori che accadono in maniera consequenziale”.

Il risultato? Il vostro telefono potrebbe avere problemi di memorizzazione, negarvi le solite condizioni di servizio e, addirittura, essere utilizzato da remoto.

In poche parole tramite questi due errori chiunque voglia avere accesso ai telefoni iPhone, che non hanno ancora eseguito l’aggiornamento di Novembre, può farlo.

Di più! Il malintenzionato potrebbe utilizzare WhatsApp dal vostro telefono al posto vostro.

Un bel problema!

Per i ricercatori che hanno scoperto questi due bug, comunque, la soluzione c’è ed è solo una.

Scaricare, immediatamente, l’ultima versione di WhatsApp disponibile sull’App Store.

Se avete disattivato gli aggiornamenti automatici, infatti, potreste essere a rischio.

La versione che ha questi due errori è quella di WhatsApp e WhatsApp Business per iOS precedente alla 2.20.111.

WhatsApp è una applicazione meravigliosa: qui trovate la storia e tutte le sue funzioni nascoste.

Più che imparare ad ascoltare i vocali senza farlo sapere al mittente, usare i messaggi effimeri o scrivere in grassetto e corsivo, però, dovremmo concentrarci sulla sua sicurezza.

Scaricate al più presto il nuovo aggiornamento!