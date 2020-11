Toscana e Campania diventeranno zone rosse nel pomeriggio di oggi: a deciderlo è il Ministero della Salute grazie ai dati dell’ISS.

Il numero delle zone rosse d’Italia sta crescendo in maniera esponenziale.

Oggi, con l’aggiunta della regione Toscana e di quella della Campania, infatti, arriviamo a sette regioni rosse.

Marche, Friuli-Venezia-Giulia ed Emilia-Romagna passano dal giallo all’arancione.

Ecco tutti i dettagli.

Toscana e Campania zona rossa si va verso l’ufficialità

Come vi avevamo già anticipato, oggi alcune zone d’Italia cambieranno colore.

Non sono, però, solo quelle che avevamo elencato a fare il passaggio.

Se ci aspettavamo l’entrata della Campania in una nuova zona (non esente da polemiche), l’arrivo della Toscana sorprende alquanto.

Solo cinque regioni sono rimaste gialle, il livello più basso previsto dal nuovo DPCM di Giuseppe Conte per quanto riguarda le restrizioni dovute al Covid-19.

Le regioni gialle, sono ancora Lazio, Veneto, Molise e Sardegna.

Con la giornata di oggi, invece, anche Toscana e Campania stanno per diventare zone rosse; il numero delle regioni più a rischio, dunque, si alza.

La decisione, a cui manca l’ufficialità nella misura della firma del ministro Roberto Speranza, è stata presa grazie al monitoraggio dei dati ufficiali forniti dall’Istituto Superiore di Sanità.

Il controllo dei dati dei bollettini regionali nella settimana dal 2 all’8 Novembre, farebbe entrare, dunque, sia la Campania che la Toscana nelle zone più a rischio.

De Magistris, il sindaco di Napoli, avrebbe dichiarato che la Campania è ufficialmente zona rossa: lo riporta TgLa7.

A confermare l’ufficialità sarebbe stata una chiamata fatto dal sindaco di Napoli al ministro Speranza per parlare dei provvedimenti.

Zone rosse, zone arancioni e zone gialle: ecco l’elenco aggiornato

Secondo le ultime indiscrezioni, quindi, la situazione delle zone in Italia sta per cambiare.

Qui trovate un elenco aggiornato secondo le ultime notizie:

Rossa: Lombardia, Piemonte, Provincia di Bolzano, Calabria, Val d’Aosta, Campania e Toscana

Arancione: Emilia-Romagna, Abruzzo, Sicilia, Friuli-Venezia-Giulia, Marche, Basilicata, Liguria, Puglia, ed Umbria

Gialla: Lazio, Veneto, Molise e Sardegna

