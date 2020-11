Amici 20, in attesa di conoscere i ragazzi che comporranno la nuova classe del talent di Canale 5 cambiano gli insegnanti e molto altro.

Quasi tutto pronto per il debutto di Amici 20, la nuova stagione del talent di Maria De Filippi, ma a poche ore dal via è già polemica sulle scelte. Soprattutto una, quella della nuova insegnante di ballo che entrerà nella scuola anche se il suo nome è ampiamente conosciuto: Lorella Cuccarini infatti abbandona la Rai e ricomincia da Canale 5.

Il nome della Cuccarini in realtà circolava da qualche settimana dopo il suo burrascoso addio a ‘La vita in diretta‘ e le polemiche scatenate con l’altro conduttore, Alberto Matano. A svelare in anteprima la sua presenza è il sito davidemaggio.it che ha presentato tutta la nuova batteria di docenti.

In particolare tra i professori di ballo torneranno due volti conosciuti come Alessandra Celentano e Veronica Peparini ma ci sarà anche Lorella Cuccarini. E qui cominciano i problemi perchè di fatto quella che è stata la più amata dagli italiani prenderà il posto di Timor Steffens. Più giovane di lei, amatissimo dal pubblico femminile, ma assente in questa edizione. Il suo addio potrebbe essere legato al fatto che vive e lavora in Olanda e quindi gli sarebbe difficile in tempo di Covid-19 stare stabilmente in Italia. Intanto però è un addio che pesa.

Ma ci sarà un altro cambio anche tra i professori di canto. Torna Rudy Zerbi, ormai un habitué del programma, e torna anche Anna Pettinelli. Con loro però pure Arisa che dopo essere stata giudice a X Factor proverà una nuova esperienza in tv con un programma un po’ diverso dal precedente.

Amici 20, doppio appuntamento sulle reti Mediaset ma il web si ribella

La ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi partirà sabato 14 novembre 2020 con la formazione della classe. Poi ci sarà anche il daytime, quest’anno non più su Real Time ma dalle 19 ogni giorno dal lunedì al venerdì su Italia 1. Ancora prima del via però è bufera sul web per le scelte di Queen Mary

Avrei accettato l’uscita di Timor se non ci fosse stata Lorella la bigotta Cuccarini, partiamo malissimo. #amici20 https://t.co/eR4mvOKzYZ — T. ⛅🍂 (@tessproperty) November 12, 2020

Comunque tutti distrutti dall’abbandono di Stash e Timor, ma io non ho ancora superato quello di Garrison #Amici20 pic.twitter.com/L0dr2oP2Xy — b⃫l⃫u⃫e⃫ 🏳️‍🌈 (@thiskiwiisme) November 12, 2020