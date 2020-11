Il tecnico del Milan Stefano Pioli è risultato positivo al Covid. Chi lo sostituirà negli allenamenti ed in panchina contro il Napoli.

Il Covid colpisce ancora in Serie A. Questa volta non si tratta di un calciatore, ma di un allenatore.

Il tecnico del Milan Stefano Pioli è risultato positivo al Coronavirus. Il risultato è stato dato da un tampone rapido effettuato questa mattina a Milanello.

L’allenatore non presenta alcun sintomo, sta bene, ma per lui è scattato l’isolamento fiduciario e la quarantena come da protocollo.

I rossoneri, inoltre, sono stati costretti ad annullare la sessione odierna di allenamento. Alla ripresa della Serie A il Milan è atteso dalla sfida contro il Napoli, che sarà preparata a partire da lunedì.

Pioli positivo: chi in panchina al suo posto?

La partita contro il Napoli è una delle più delicate del campionato, visto che i rossoneri al momento sono primi in classifica e la squadra di Gattuso è al terzo posto.

L’assenza di Pioli si farà sicuramente sentire, ma così come successo in Nazionale con Mancini assente per Covid probabilmente il tecnico milanista potrà guidare la squadra a distanza, con in panchina il suo secondo Giacomo Murelli.

Intanto su Twitter c’è chi ironizza, proponendo Zlatan Ibrahimovic come sostituto dell’allenatore. Lo svedese, siamo sicuri, non si tirerebbe indietro.