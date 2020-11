La sanità in Calabria versa in condizioni critiche. La nuova nomina va ad Eugenio Gaudio, ma a quanto pare Gino Strada ha un ruolo chiave.

Una nomina molto dibattuta sul web sin dal principio.

Per molti questo terzo tentativo di nomina sembra ormai aver sfiduciato non poco la popolazione che invece vorrebbe più certezze.

Intanto oggi si è dimesso Zuccatelli con delle dimissioni “spontanee” che hanno fatto molto discutere.

Sembrerebbe essere stata individuata la nuova squadra alla guida della sanità calabra ed il leader. Gino Strada nella lista dei nomi. Lo era già da tanto.

Gino Strada, il fondatore di Emergency, era il nome più chiesto per la guida dell’emergenza sanitaria calabrese.

Membri delle istituzioni, anche partiti politici, avevano fatto pressione per la sua nomina a commissario.

Alla guida invece è stato scelto, secondo le fonti di Palazzo Chigi, Eugenio Gaudio, rettore uscente dell’Università La Sapienza di Roma.

Sembra infatti che il rettore uscente della prima università romana sia il nuovo commissario alla sanità in Calabria. La decisione sarebbe infatti già stata assunta dal Consiglio dei ministri.

Qualche critica verso Gaudio ci sarebbe anche già stata.

#Gaudio probabilmente massone, un’altra nomina che deve accontentare qualcuno mentre la parte sana della Calabria spinge per #Strada. Non cambierà niente neanche stavolta! @GiuseppeConteIT https://t.co/aFnBO4TTV8 https://t.co/QE7UI92tqN — _anto #antifahier (@AAntifahier) November 16, 2020

Il ruolo di Gino Strada nella guerra al covid nella regione Calabria

Secondo le fonti di Palazzo Chigi ai microfoni dell’ansa sembrerebbe che “Gino Strada abbia già ulteriormente confermato la disponibilità a far parte della squadra, anche con una delega speciale”. Una squadra con un compito specifico e complicato: fronteggiare l’emergenza sanitaria e le criticità ad essa connesse nella regione Calabria.

Nella pratica la leadership della squadra è stata affidata ad Eugenio Gaudio mentre Gino Strada diverrebbe membro della task-force con deleghe speciali.

“Due nomi autorevoli che possono aiutare la sanità calabrese a ripartire” affermano le fonti di Palazzo Chigi.

Su entrambi però sono piovute polemiche. Non tanto per la persona di Gino Strada, quanto per ciò che per alcuni rappresenterebbe.

Molti utenti del web infatti trovano in lui una sconfitta della politica che non riuscendo a gestire una situazione così critica si affidano a “persone esterne”.

Per altri invece la presenza di Gino strada nella squadra è solo una ottima notizia che dà speranza per la risoluzione del problema vista la vasta esperienza del fondatore di Emergency.

Forti le reazioni dal web.

Gino #Strada verso un incarico al fianco del nuovo #Commissario.

Apparentemente felice di affrontare le difficoltà in due, dichiara

“Mal comune mezzo #Gaudio”. — Black Humor (@paulre01) November 16, 2020

Ticket Eugenio #Gaudio – Gino #Strada, certamente un’ottima scelta per la Sanità calabrese. Per assicurare la riuscita dell’operazione, sarà fondamentale coordinare il lavoro dei due professionisti. L’incarico di Responsabile Supervisore sarà affidato a Domenico #Arcuri. — Ministero della Semplificazione 🇮🇹🇪🇺 (@MinSemp) November 16, 2020

Il neo #Commissario #Gaudio indagato per concorsi truccati. E niente, non ce la possono proprio fare. Continuano imperterriti a sbagliare #Strada — Vincenzo Samà (@VincenzoSama85) November 16, 2020

A quanto pare Gino #Strada sarebbe stato nominato consulente del commissario alla sanità in #Calabria per dare sprint su ‘legalità e sociale’.

Se ci pensiamo bene, è la totale sconfitta dello Stato, che si affida a parti ESTERNE per affermare la legalità e il bene pubblico. — Italian Politics (@ItalianPolitics) November 16, 2020