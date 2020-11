Amazon, che figuraccia. Foto di Spalletti per il film su Totti

Una “gaffe” bella e buona da parte di Amazon, che ha lanciato ieri il film documentario su Totti, mettendo nella pagina la foto di Spalletti. L’ex allenatore della Roma, tra l’altro, è “nemico” dichiarato dell’ex campione. Tifosi inviperiti

Incredibile ma vero: Amazon lancia il film su Totti (attraverso il suo servizio “Prime”) ma mette in bella mostra la foto di Luciano Spalletti, ex allenatore della Roma e “nemico” giurato del Pupone. Una gaffe assurda, per non dire inspiegabile, che ha mandato i tifosi della Roma su tutte le furie. Sembra davvero strano che al posto di Totti sia stato messo proprio lui, “l’odiato” Spalletti, col quale l’ex campione ha avuto molti problemi nei suoi ultimi due anni di carriera. Per carità, solo questione sportive e nulla di grave, ma la faccia di Spalletti per presentare il docufilm su Totti ha avuto il sapore della presa in giro. Tra l’altro Amazon ha commesso l’errore proprio sul suo canale “Prime”, quindi facendosi un danno da sola.

La faccia di Spalletti al posto di Totti nella presentazione del suo film. Amazon, che combini?

O forse una perversa forma di pubblicità? Chi lo sa. Di certo, i fan dell’ex calciatore se la sono presa. “Mi chiamo Francesco Totti” è il docufilm sulla vita e sulla carriera dell’attaccante. Il film è uscito nelle sale dal 19 al 21 ottobre, ed è stato presentato al Festival del Cinema di Roma, è disponibile anche online. La trama racconta gli inizi idella carriera del campione, da quando era bambino fino al suo addio al calcio giocato, il 28 maggio 2017. E si parla, appunto, delle molte difficoltà avute con l’allenatore Luciano Spalletti, che in maniera beffarda Amazon ha piazzato in “copertina” proprio al posto del protagonista, Francesco Totti. Un po’ come se nella presentazione di un film su Batman fosse piazzata l’immagine del Joker…

