I 70 anni di Carlo Verdone, tantissimi messaggi di auguri dal web

I 70 anni di Carlo Verdone. L’attore e regista romano è stato riempito di affetto dai suoi fan e non solo. Ecco i messaggi del mondo del web

Carlo Verdone compie 70 anni, i messaggi di auguri che sta ricevendo in queste ore sono tantissimi.

Non sono soltanto i suoi fan che gli augurano buon compleanno, molti messaggi arrivano anche da altre persone famose.

Il suo settantesimo compleanno doveva coincidere con l’uscita del suo ultimo film.

Purtroppo non sarà così perché i decreti del Governo hanno chiuso cinema e teatri.

Il film si chiama ‘Si vive una volta sola’ e l’uscita era inizialmente fissata per il 26 novembre.

Aurelio De Laurentiis, produttore del film, l’ha definito “un inno alla vita”.

Il film è stato girato in Puglia in diverse location e racconta il viaggio estivo di quattro tormentati personaggi.

Il richiamo ad ‘Amici miei’ è evidente e voluto. I protagonisti del film sono Carlo Verdone, Anna Foglietta, Max Tortora e Rocco Papaleo.

Verdone non aveva mai lavorato con questi attori e non aveva mai girato un film in Puglia.

Anche per questo l’uscita del film era molto attesa, nei prossimi giorni i produttori decideranno se venderlo sulle piattaforme digitali o aspettare la riapertura dei cinema.

In una recente intervista a Rainews24, Carlo Verdone ha dichiarato di aver pensato ad un nuovo Furio, ossessionato dalla pandemia.

Furio è uno dei tanti personaggi che Verdone propone in ‘Bianco, rosso e verdone’, film del 1981.

Carlo Verdone ha pubblicato sui suoi social un messaggio di ringraziamento per i tanti auguri ricevuti.

“Che dirvi? Sò tanti. Ma la mente è lucida, lo spirito positivo, le anche robuste. Quindi la corsa continua! Born to run finché potrò”.

In questa frase c’è una citazione ad un noto brano di Bruce Springsteen e un’allusione al recente intervento chirurgico alle anche.

Carlo Verdone, biografia, carriera e successo

Carlo Gregorio Verdone nasce a Roma il 17 novembre 1950. E’ il figlio di Mario Verdone, un critico cinematografico molto noto.

Sua madre Rossana Schiavina muore prematura nel 1984.

Si laurea con 110 e lode in Lettere Moderne presso l’Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’ con una tesi dedicata al cinema muto italiano.

Ad inizio carriera si esibisce soprattutto in spettacoli di cabaret. Fa la gavetta prima a Roma e poi inizia a girare l’Italia.

Il successo arriva nel 1977 nel varietà ‘Non stop’, nel quale ci sono anche altri giovani attori comici come Massimo Troisi, Lello Arena e Jerry Calà.

Il debutto come regista arriva nel 1980 con ‘Un sacco bello’, pellicola che riscuote un grande successo.

L’anno dopo Verdone fa il bis con ‘Bianco, rosso e verdone’. Le interpretazioni che recita in questo film fanno pensare che possa essere l’erede di Alberto Sordi.

In totale, i film che vedono Verdone impegnato come regista sono 27. Difficilmente se ne trova uno che non abbia avuto successo.

Alcuni di questi sono diventati degli autentici cult del cinema italiano.

Oltre ai due già citati, meritano una menzione anche ‘Borotalco’ (1982), ‘I due carabinieri’ (1984), ‘Compagni di scuola’ (1988), ‘Stasera a casa di Alice’ (1990).

E ancora ‘Maledetto il giorno che t’ho incontrato’ (1992), ‘Viaggi di nozze’ (1995), ‘Sono pazzo di Iris Blond’ (1996), ‘Gallo cedrone’ (1998), ‘C’era un cinese in coma’ (2000), ‘L’amore è eterno finché dura’ (2004) e ‘Il mio miglior nemico’ (2006).

Con Carlo Verdone hanno recitato tantissime attrici. Alcune già famose, altre lanciate proprio dal regista romano.

Tra queste Eleonora Giorgi, Ornella Muti, Nancy Brilli, Margherita Buy, Francesca Neri, Asia Argento, Claudia Gerini, Veronica Pivetti, Laura Chiatti, Micaela Ramazzotti, Paola Cortellesi e Anna Foglietta.

Negli anni ’70 ha partecipato come attore, sceneggiatore e regista a diverse rappresentazioni teatrali, prima di spostare i suoi interessi al cinema.

Ha vinto più volte premi come il David di Donatello, il Nastro d’argento, il Globo d’oro e il Ciak d’oro.

Ha recitato nel film Premio Oscar La Grande Bellezza, di Paolo Sorrentino.

I personaggi di Carlo, da Furio al Professor Callisto Cagnato

Carlo Verdone ha interpretato tantissimi personaggi nel corso della sua lunga carriera, non solo nei suoi film.

A ‘Non stop’ proponeva spesso personaggi stravaganti ma sempre molto divertenti.

E’ il caso del Professor Callisto Cagnato, definito da Verdone stesso “il più diabolico” tra i quelli che ha interpretato.

Si tratta di un uomo metodico, preciso, maniacale ma anche molto ipocrita.

Furio, forse quello più famoso, interpretato in ‘Bianco, rosso e verdone’, personaggio molto logorroico e borghese.

L’elenco è davvero lungo, oltre ai già citati merita di essere menzionato anche Ivano, personaggio molto volgare interpretato in ‘Viaggi di nozze’.

70 anni di Carlo Verdone: da Borotalco a Viaggi di nozze, i suoi migliori personaggi. FOTO https://t.co/DTQplwC91d — Sky tg24 (@SkyTG24) November 16, 2020

Carlo Verdone, vita privata e passione per la medicina

Sua sorella Silvia è sposata con Christian De Sica. I due hanno girato insieme ‘Borotalco’ e ‘Compagni di scuola’.

Tifoso della Roma, è un appassionato di medicina a tal punto che spesso gli vengono richieste consulenze mediche.

La sua conoscenza dei vari farmaci è molto nota, non solo nel mondo dello spettacolo.

"Alla fine spegnemmo la luce e vidi 150 gechi tutti sul soffitto. Io se c'è un animale che me terrore è il geco… perché so paracadutisti." L'aneddoto strepitoso a #CTCF da @fabfazio di Carlo Verdone, pronto a compiere 70 anni, sul viaggio a Bali con Mario Cecchi Gori 👏🏻 pic.twitter.com/XZyb6fvCXx — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) November 16, 2020

Nel 2007 l’Università degli Studi di Napoli Federico II gli ha conferito una targa che riporta una frase del Giuramento di Ippocrate: “In qualsiasi casa entrerò, io vi andrò come sollievo per i malati”.

E’ un collezionista di vinili e sostenitore del Partito Democratico. Non è mai stato attivo in politica.

E’ stato sposato dal 1980 al 1996 con Gianna Scarpelli. Dalla loro unione sono nati due figli, Giulia e Paolo.

Un frammento di Carlo Verdone nell'indimenticabile 'Viaggi di Nozze' a #CTCF 📺 pic.twitter.com/uujbri7HQf — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) November 15, 2020

I 70 anni di Carlo Verdone, gli auguri del web

Carlo Verdone compie 70 anni, già da qualche giorno gli stanno arrivando tantissimi messaggi di auguri.

Gli auguri provengono da fan, personaggi famosi e appassionati di cinema italiano.

Ecco i messaggi di auguri che Verdone ha ricevuto dagli iscritti a Twitter:

Sinceramente per i 70 anni di Carlo Verdone che coincidono con i 40 da Un sacco bello, coi 25 da Viaggi di nozze una prima serata solo su Carlo Verdone gliela potevano fare — L. (@lasoralalla) November 15, 2020

Carlo Verdone compie domani settant'anni. La sua carriera come attore e regista lo ha consacrato tra i più acuti osservatori del carattere degli italiani. E come uno degli autori più amati del nostro cinema. pic.twitter.com/vP7MNe2I1j — Tg3 (@Tg3web) November 16, 2020

Carlo Verdone potrebbe scrivere un film su ogni aneddoto della sua vita. Immenso ❤️ #CTCF — Alessandra Marcelli (@mrc_ale) November 15, 2020

…”c’è la neve nei miei ricordi, c’è sempre la neve e mi diventa bianco il cervello se non la smetto di ricordare, tanto qui sotto nulla è peccato”… #Manualedamore2 grazie per queste emozioni, auguri di buon compleanno #CarloVerdone — Michele (@Mikele196610) November 17, 2020

"Viviamo solo di presente, ma è un presente fatto di attimi sconnessi con ciò che è accaduto prima".#Auguri di #BuonCompleanno all'attore, sceneggiatore e regista #CarloVerdone, nato oggi nel 1950, vincitore di 9 David di Donatello.#17novembre. Ponte Sisto, Roma. Anni 80 pic.twitter.com/cbYSJmHPwH — Elena Collia (@Collia4Elena) November 17, 2020

Due giorni e Carlo Verdone compie gli anni quindi finalmente avrà la luce il mio thread sulle scene memorabili dai suoi film — L. (@lasoralalla) November 15, 2020

Tanti auguri mio cari amici Carlo : oggi 17 novembre compi 70 anni . La mia intervista su tutti e tre i canali di Radio Rai nelle edizione dei Gr del mattino . Poi alle 9.00 parleremo di Verdone a Radio Anch’io ! #carloverdone pic.twitter.com/YH1hMpHl8i — Antonio D'Olivo (@AntonioDOlivo) November 16, 2020

Auguri #CarloVerdone. per i tuoi 70 anni di Romanità 2/5 pic.twitter.com/Uin8by9tHQ — Trastevere (@TrastevereRM) November 17, 2020

Tra tutte le cose splendide che ha fatto Carlo Verdone questa resta la mia preferita in assoluto#Verdone70 https://t.co/Jdi4t2TtKa — Dario Ronzulli (@DaRonz82) November 17, 2020

Buon compleanno carlo verdone ! Un mito …un idolo sempre ! Grazie …sempre grazie ! pic.twitter.com/2E0NVBRXeq — Lucrezia (@LucreziaSperanz) November 17, 2020