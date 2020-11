Ecco le previsioni dell’oroscopo di oggi 17 Novembre per ogni segno zodiacale: cosa ci aspetta secondo le stelle? Scopriamolo insieme.

Oroscopo di oggi 17 Novembre: classifica dei segni e previsioni per oggi

L’oroscopo di domani prevede una giornata negativa per i nati sotto il segno di:

Gemelli

Toro

Bilancia

Leone

Sarà, invece, un martedì senza troppe scosse o preoccupazione per:

Capricorno

Ariete

Cancro

Vergine

Un’ottima giornata, invece, per tutti gli amici nati nel segno dei:

Pesci

Scorpione

Sagittario

Acquario

Ma andiamo a vedere più nel dettaglio quali sono le previsioni accurate per ogni segno: ecco tutti i responsi delle stelle per i segni zodiacali per la giornata di oggi 17 Novembre.

Oroscopo oggi Ariete

Per l’Ariete oggi sarà una giornata, se non completamente positiva, sicuramente piena di ottimismo e decisioni.

Finalmente potrete guardarvi indietro senza paure e iniziare a tirare le somme delle vostre decisioni passate: qualcosa, sicuramente, vi ha tirato indietro ed impedito di vivere al meglio.

Forse dovevate (o dovete ancora) troncare un rapporto sentimentale o lasciare un lavoro che non vi soddisfa più: oggi è la giornata per decidere. Approfittatene!

Amore: 6

6 Lavoro: 6

6 Salute: 8

Oroscopo oggi Toro

Pensare al passato, caro Toro, non ti porterà a niente: fidati!

Oggi sei distratto, vagheggi situazioni inesistenti, ti fermi a pensare a persone che non sono più nella tua vita.

Prendi in mano la tua vita e datti una scossa: rimanere ancorato al passato sta avendo conseguenze negative soprattutto sull’amore. La distrazione non giova neanche al lavoro: problemi di soldi in arrivo.

Amore: 5

5 Lavoro: 5

5 Salute: 7

Oroscopo oggi Gemelli

Martedì difficile per i Gemelli. Vi sentite scarichi e senza energie, il lavoro vi avvilisce e l’amore potrebbe essere in crisi.

La Luna è in posizione contraria ed è lei la responsabile di questo momento negativo: soprattutto se la situazione intorno a te continua a farsi pesante, valuta la possibilità di dedicare la giornata di oggi al tuo benessere.

Amore: 5

5 Lavoro: 5

5 Salute: 6

Oroscopo di oggi 17 Novembre Cancro

La giornata di oggi sarà piena ma fruttuosa per tutti gli amici del Cancro.

Finalmente vi occuperete di un impegno che rimandate da troppo tempo, mentre invece continua la confusione lavorativa: dovete assolutamente porvi rimedio!

Inutile raccontarvi che la colpa non è la vostra: non lasciate che la pigrizia abbia la meglio su di voi.

Amore: 8

8 Lavoro: 6

6 Salute: 6

Oroscopo oggi Leone

Se continuerai ad essere preda dei tuoi sentimenti e delle tue passioni, caro Leone, difficilmente riuscirai ad uscire da questo periodo nero.

Le responsabilità ti piacciono ma devi accettare che abbiano delle conseguenze: non puoi aspettarti di essere ammirato ed adorato da tutti.

In amore, purtroppo, le nuove situazioni faticano a nascere mentre il rapporto con il partner potrebbe essere funestato dalla tua negatività. Impara la calma.

Amore: 5

5 Lavoro: 8

8 Salute: 6

Oroscopo di oggi 17 Novembre Vergine

Se la situazione lavorativa ti sembra chiara ma poco attraente, meglio così Vergine: infatti ci sono grandi cambiamenti in arrivo!

Per fortuna, nonostante lo stress al quale sei stato sottoposto, la confusione non ti ha sopraffatto e adesso puoi vedere chiaramente la tua situazione.

In amore devi avere ancora un po’ di pazienza: le cose miglioreranno tra qualche tempo.

Amore: 7

7 Lavoro: 6

6 Salute: 6

Oroscopo oggi Bilancia

Ti senti indietro rispetto agli altri Bilancia e forse è davvero così: non ti abbattere però, questo periodo giungerà a termine tra non molto.

Devi solo stringere i denti e cercare di barcamenarti tra i tanti impegni di lavoro che ti sommergono: appena hai un attimo per te prova a riflettere.

In quale direzione sta andando la tua vita? Devi sceglierne una e proseguire verso l’obiettivo. L’amore, purtroppo, ancora non carbura.

Amore: 5

5 Lavoro: 6

6 Salute: 8

Oroscopo oggi Scorpione

La giornata di oggi è felice e positiva per te, caro Scorpione. I tuoi sforzi, sia in amore che in famiglia, vengono apprezzati e la situazione ti aiuta a rilassarti.

Il lavoro sembra impossibile ma appena provi ad affrontare un problema in poco tempo si risolve: questo martedì è perfetto per liberarti di tutte le questioni in sospeso.

Rilassati: oggi andrà tutto bene.

Amore: 9

9 Lavoro: 9

9 Salute: 8

Oroscopo di oggi 17 Novembre Sagittario

L’amore finalmente rifiorisce e ti trovi a percorrere a grandi passi il tempo perduto.

Caro Sagittario, l’unico rischio oggi è di esagerare! Ma non preoccuparti, la giornata procede tranquilla e felice.

Chi ti sta intorno è affascinato dalla tua presenza, sul lavoro sei infallibile: insomma, finalmente sei felice. Non lasciarti sfuggire nessuna opportunità.

Amore: 9

9 Lavoro: 10

10 Salute: 9

Oroscopo oggi Capricorno

Giornata pesante per gli amici del Capricorno ma senza connotazioni negative: purtroppo, durante quest’anno, la tua pazienza è stata messa più volte a dura prova.

Per questo motivo la giornata di domani ti sembrerà particolarmente dura: avrai ancora a che fare con problemi burocratici, moduli e autorizzazioni.

Nulla è troppo faticoso se metti alla prova le tue capacità: se pensi di avere le pile scariche, consolati. Puoi contare su partner e famiglia che ti sono vicino.

Amore: 8

8 Lavoro: 6

6 Salute: 7

Oroscopo oggi Acquario

Il cambiamento che tanto desideri, Acquario, sta arrivando: oggi è uno dei giorni in cui le stelle indicano potrebbero arrivare tante nuove novità!

Sei pronto ad affrontarle?

Sul lavoro tutto procede bene, in amore comandi: cosa ti manca? Cerca solo di essere più elastico e di lasciar perdere l’idea di poter controllare tutto.

Amore: 9

9 Lavoro: 10

10 Salute: 9

Oroscopo di oggi 17 Novembre Pesci

Mercurio favorevole nel vostro segno rende tutti i nati sotto i Pesci estremamente pratici e manuali: questa giornata sarà perfetta per portare a termine i lavoretti che avete sempre rimandato!

Certo non tutto può andare sempre per il meglio: l’amore vi darà qualche grattacapo ma principalmente perché non vi è ancora chiaro cosa desiderate. Provate a scoprirlo!

Amore: 7

7 Lavoro: 9

9 Salute: 8

Come al solito, vi consigliamo di controllare anche le previsioni del meteo per oggi martedì 17 Novembre.

Non vorrete avere tutti i responsi dell’oroscopo e poi uscire di casa… senza l’ombrello!