Pronti a leggere le previsioni delle stelle per l’oroscopo di oggi 19 Novembre? Scopriamo insieme cosa ci aspetta nella giornata odierna!

Come sarà la giornata di oggi?

Scopriamo insieme tutte le previsioni dello zodiaco e la classifica dei segni stilata dalle stelle di questo giovedì.

Ecco tutte le previsioni accurate per la giornata di oggi, giovedì 19 Novembre.

Oroscopo di oggi 19 Novembre: le previsioni e la classifica di tutti i segni zodiacali

La classifica delle stelle di oggi mette agli ultimi posti i nati sotto il segno dei:

Gemelli

Bilancia

Pesci

Cancro

I favoriti delle stelle, invece, sono tutti coloro che appartengono al segno dei:

Vergine

Sagittario

Capricorno

Acquario

Infine, la giornata di oggi 18 Novembre, sarà tranquilla e calma per i segni:

Ariete

Toro

Leone

Scorpione

Scopriamo insieme cosa hanno in mente le stelle per la nostra giornata di oggi con le previsioni accurate dell’oroscopo di oggi 18 Novembre 2020.

Oroscopo oggi Ariete

Una giornata tutto sommato tranquilla per voi, cari amici dell’Ariete, soprattutto se darete retta al consiglio delle stelle e cercherete di mantenere la calma.

Oggi, infatti, potranno sorgere tanti piccoli problemi in ogni ambito della vostra vita: niente di preoccupante o spaventoso ma abbastanza per irritarvi.

Meglio evitare le discussioni, soprattutto sul piano sentimentale.

Amore: 6

6 Lavoro: 6

6 Salute: 7

Oroscopo oggi Toro

Anche per tutti coloro nati sotto il segno del Toro oggi sarà una giornata senza scosse ma anche senza gioie.

Purtroppo la situazione intorno a voi è tesa e potrebbe bastare una piccola scintilla per farla scoccare: chi sarà in grado di dominare le sue emozioni, però, non avrà nulla da temere.

Stringete i denti e fatevi coraggio: dalla prossima settimana le vostre stelle sono tutte positive!

Amore: 7

7 Lavoro: 6

6 Salute: 7

Oroscopo di oggi 19 Novembre Gemelli

Giornata negativa per tutti i nati sotto il segno dei Gemelli: oggi, purtroppo, le discussioni avranno la meglio su di voi e sarete nervosi per tutto il giorno.

Soprattutto in amore vi verrà svelato qualcosa di cui non eravate ancora a conoscenza: evidentemente dovete capire ancora cosa volete dall’altro.

Il lavoro, fortunatamente, procede meglio ma tenete a mente che oggi non è giornata per mettersi a fare i puntigliosi.

Amore: 5

5 Lavoro: 6

6 Salute: 6

Oroscopo oggi Cancro

Stelle poco fortunate anche per tutti gli amici del Cancro: i vostri dubbi stanno logorando il rapporto con il partner. Se proprio sentite che qualcosa non va è ora di farvi coraggio e prendere una decisione.

Sul lavoro siete imprecisi ed insoddisfatti, qualcosa vi tormenta: fate attenzione, questi sono gli ultimi momenti per decidere in autonomia!

Amore: 5

5 Lavoro: 5

5 Salute: 6

Oroscopo oggi Leone

Il lavoro, oggi, è l’ambito della vostra vita che vi dà più soddisfazioni, cari amici del Leone. La giornata, infatti, non prevede grandi emozioni: sull’amore ed in famiglia avete bisogno di ritrovare la calma prima di immergervi nuovamente nei sentimenti.

La salute procede bene anche se dovreste fare attenzione a non esagerare. Il lavoro, invece, vi permette di sfogare la vostra creatività e vi impegnerete al massimo.

Amore: 6

6 Lavoro: 8

8 Salute: 7

Oroscopo oggi Vergine

Un’altra giornata meravigliosa per tutti i nati sotto il segno della Vergine.

Chi è in una relazione è ormai oggetto d’adorazione da parte del partner: siete voi ad avere in mano le redini del destino!

Se siete da soli non preoccupatevi: più di uno sguardo vi cerca spesso e sta solo a voi decidere in che direzione andate!

Momento positivo anche sul lavoro: sfruttatelo quanto più potete!

Amore: 10

10 Lavoro: 8

8 Salute: 8

Oroscopo di oggi 19 Novembre Bilancia

Quando finirà questo momento negativo per te, Bilancia?

Oggi vedi tutto nero e ti sembra che sul lavoro non ti sia possibile impegnarti di più. Eppure tutti ti tirano per la manica, cercano da te qualcosa che non puoi dare.

Anche in amore ti sembra di essere in un tunnel e che l’uscita sia molto lontana: non temere, le cose miglioreranno presto. Per oggi cerca di stare il più possibile lontano dagli altri.

Amore: 5

5 Lavoro: 5

5 Salute: 7

Oroscopo oggi Scorpione

La giornata dello Scorpione sarà impegnativa ma priva di eventi troppo complicati. Sul lavoro ci sono molte questioni da risolvere che vi impegneranno parecchio: per fortuna sarete completamente in grado di gestire ogni situazione senza problemi!

L’amore, in questo periodo, non si fa sentire più di tanto: è il caso di mettere da parte i problemi più urgenti e chiedere un po’ di tempo per poterci pensare meglio.

Amore: 5

5 Lavoro: 7

7 Salute: 6

Oroscopo oggi Sagittario

Giornata positiva per il Sagittario che si trova ad affrontare e risolvere con successo numerosi situazioni lavorative. Per voi, infatti, inizia a profilarsi l’opportunità di un nuovo progetto o di un miglioramento della situazione attuale.

Approfittatene!

L’amore si fa vedere poco sui radar: meglio concentrarsi sulla salute.

Amore: 6

6 Lavoro: 9

9 Salute: 7

Oroscopo oggi Capricorno

La giornata del Capricorno sarà buona e propositiva anche se non al massimo.

In amore state iniziando a recuperare il terreno perso negli ultimi giorni: qualche problema di fiducia potrà essere risolto senza troppa fatica.

Sul lavoro, per quanto come al solito molto impegnati e riconosciuti, incorrerete in qualche piccolo intoppo da sistemare. Evitate che diventi un problema più grande di quello che è!

Amore: 7

7 Lavoro: 7

7 Salute: 8

Oroscopo di oggi 19 Novembre Acquario

La giornata dell’Acquario non potrebbe essere più bella di così: in amore sei il protagonista, tutti ti cercano e, soprattutto, tutti ti vogliono.

Sul lavoro ci saranno nuove soddisfazioni e troverete il modo di far coincidere i vostri impegni con la vostra vita privata senza problemi.

Ci sono degli avvenimenti positivi all’orizzonte.

Amore: 9

9 Lavoro: 8

8 Salute: 9

Oroscopo oggi Pesci

La giornata dei Pesci, purtroppo, non sarà al top. Il lavoro vi sta risucchiando in un vortice che rischia di inghiottire tutto quello a cui tenete di più: rapporti familiari, la vostra storia d’amore ed i vostri hobby.

Se potete staccare la spina, oggi è il giorno giusto per lasciare il telefono a casa e fare una passeggiata nella natura. Ne tornerete rinati.

Amore: 5

5 Lavoro: 5

5 Salute: 7

Ovviamente la giornata non può iniziare prima di aver dato un’occhiata anche alle previsioni del meteo per oggi, giovedì 19 Novembre.

A domani!