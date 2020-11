Una sfida per molti abbastanza bizzarra quella che vedrebbe contrapposti la Decò alla Lidl. Vediamo in dettaglio.

Bisogna dire che in questi giorni fra i supermercati se ne stanno vedendo di tutti i colori ed anche di più.

Il fatto di aver lanciato una linea di scarpe da parte della Lidl non è passato assolutamente inosservato.

Per molti è addirittura un caso che dovrebbe essere studiato.

Resta di fatto che la moda di creare una linea personale di abbigliamento da parte dei supermercati sta prendendo piede a piccoli passi.

Per molti infatti le varie linee di supermercati sarebbero ormai state attratte dal successo strepitoso della vendita delle scarpe della Lidl.

Bisogna precisare anche che in strada si sono riversate file e file di persone pur di comprare le fantomatiche calzature.

Secondo infatti quanto riportato sarebbero davvero tantissimi i giovani e meno giovani che si sarebbero fiondati sulle scarpe marchio Lidl sfociando in assembramenti e risse.

Nel caso specifico però la Decò ha deciso di rispondere in modo abbastanza particolare cavalcando l’onda del successo delle scarpe Lidl.

Dopo aver pubblicato il post su facebook migliaia di utenti hanno subito reagito alla proposta della Decò.

Precedentemente invece erano già piovute molte critiche nei confronti delle persone che si erano fiondate nei negozi Lidl per comprare le ormai famose scarpe.

Per molti utenti della rete infatti le persone hanno avuto poco rispetto ed attenzione nei confronti delle norme vigenti e del distanziamento sociale pur di avere quelle scarpe.

Cosa potrebbe accadere invece per le pantofole a firma Decò?

Una battaglia a suon di scarpe e pantofole? staremo a vedere

In un breve post i supermercati Decò hanno annunciato una propria linea di calzature.

“Ci avete chiesto di fare anche le nostre sneakers ma al momento per restare in casa pensiamo sia meglio per tutti indossare queste!” dichiara la catena di supermercati.

Effettivamente in piena pandemia non è così facile utilizzare le scarpe se si passa la maggior parte del tempo in casa.

La proposta divertente della Decò non è però passata inosservata ed ha raccolto migliaia di commenti su Facebook in brevissimo tempo.

Che sia questo l’inizio di una lunga lotta per la conquista delle pantofole Decò?Il futuro non è possibile prevederlo.

Intanto c’è chi continua ad apprezzare le scarpe ed i calzini marchio Lidl e chi potrebbe avere bisogno delle pantofole firmate Decò.Staremo a vedere cosa succederà.

Intanto continua ad impazzare online la moda delle scarpe firmate dai supermercati e chissà chi altro potrebbe lanciare una propria linea personale.La parola al web.

Quindi fatemi capire: in piena pandemia c’è gente che si sta mettendo in fila intere giornate per un paio di scarpe da 12.99 € dal valore estetico altrettanto discutibile, solo per poterle sfoggiare sui social o rivenderle a 10 volte tanto ? l’estinzione ce la meritiamo #lidl — Aurelio Cirella (@acirella90) November 18, 2020

(Un anno fa). Queste scarpe che non avrebbe indossato neanche Oliver Twist mentre faceva il becchino dal buon Sowerberry, in Corso Venezia a Milano venivano vendute a 600 euro. Con i saldi, per soli 418 euro, andavano via come il pane. Forse quelle di #Lidl non erano così male. pic.twitter.com/ApyAqwLM0v — bianca (@biancavschiller) November 18, 2020