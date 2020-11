Paola Caruso ha pubblicato uno scatto su Instagram che la immortala come mamma l’ha fatta. Un’anticipazione del suo calendario.

Paola Caruso è uno dei personaggi più amati del piccolo schermo. Oltre alla sua simpatia, indimenticabile è la sua risata durante i momenti più buffi di Avanti un altro, quando ricopriva il ruolo della Bonas con Paolo Bonolis, Paola si è fatta notare anche per il suo bellissimo fisico. Fisico che ha scelto di sfoggiare pubblicamente in un calendario che la mostra come mamma l’ha fatta.

Per l’occasione, la Caruso sul suo profilo Instagram ha scelto di fornire una piccola anteprima di ciò che aspetta i suoi fedeli sostenitori qualora scelgano di voler acquistare il calendario che mostra le sue generose forme e potremmo osare dire che questa piccola anticipazione ha convinto loro a proseguire con l’acquisto.

Paola Caruso indossa soltanto i tacchi nel suo ultimo post su Instagram, mostrando al popolo della rete le sue generose forme. Uno scatto sensuale, che la ritrae con soltanto delle calze nere e delle scarpe con il tacco. Tutto il resto è pelle. La sua pelle nuda che attira e non poco l’attenzione dagli utenti della rete, che sono rimasti incantati da cotanta bellezza.

Paola Caruso replica alle critiche: “Ho un figlio da mantenere”

Paola Caruso, con il suo ultimo scatto, che trovate in fondo all’articolo, e la realizzazione del calendario senza veli, ha attirato su di lei non poche critiche. C’è chi infatti l’ha accusata di strumentalizzare il suo corpo o di non rendersi conto di essere diventata una madre e che dovrebbe concentrarsi su incarichi lavorativi diversi, ma l’ex Bonas non ci sta e sulle pagine del settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti, replica alle male lingue.

“Sono una mamma che lavora e ho un figlio piccolo da mantenere” ha tuona Paola, facendo ben presente che gli scatti per lei rappresentano soltanto quello che è il suo lavoro, unito a quel tocco artistico che tanto piace ai suoi fan, che non sono nemmeno rimasti indifferenti di fronte al selfie esplosivo di Wanda Nara che mostra tutte le sue sinuose curve prima dedicarsi all’allenamento quotidiano.

Paola Caruso su Instagram sa come attirare le attenzioni del suo fedele pubblico che ha apprezzato, e continua a farlo, il frutto del suo duro lavoro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ★彡 Paola Caruso 彡★ (@paolacarusoofficial)

Le foto senza niente addosso di Paola Caruso stanno rapidamente facendo il giro del web, bloccando Instagram e diventando un contenuto virale. Il motivo di tanto successo non è così difficile da capire dopo di tutto.