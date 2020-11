Il Presidente della regione Puglia, Michele Emiliano ha inviato una lettera al ministro Speranza chiedendo zone rosse.

Secondo quanto si apprende dalla lettera il Presidente della regione Puglia ha rilevato non poche preoccupazioni per alcune particolari province della sua Regione.

Per questo motivo ha deciso di scrivere di persona al ministro Speranza per l’attivazione della zona rossa in specifiche zone della regione Puglia.

Ormai i soli termini “zona rossa” destano non poche preoccupazioni.

Parlando poi della Puglia, bisogna ricordare che già vi fu non poco caos quando non si riusciva a comprendere se fosse zona gialla, arancione oppure rossa.

Le zone nello specifico rientrerebbero nella zona rossa facendo seguito a quelle campane e toscane che sono zona rossa da pochissimi giorni.

Il governatore precedentemente aveva con forza dichiarato di essere costantemente al lavoro per fronteggiare l’emergenza sanitaria Covid, con particolare attenzione al mondo della scuola.

Da venerdì 30 ottobre aveva infatti sospeso l’attività didattica in presenza nelle scuole pugliesi di ogni ordine e grado, ad eccezione della scuola dell’infanzia.

Le attività in presenza le aveva invece rese possibili solo per i laboratori e per le esigenze di frequenza degli alunni con bisogni educativi speciali.

“La decisione è stata presa di fronte all’evidenza dei dati rilevati dai Dipartimenti di Prevenzione” dichiarò.

Ma la situazione sembrava continuare a preoccuparlo ed i dati ottenuti lo hanno spinto a questa nuova richiesta al Governo, che già sembra non essere stata accolta dalla popolazione nel migliore dei modi.

Il Presidente della regione Puglia ha infatti inviato una lettera al ministro della Salute Roberto Speranza.

Michele Emiliano ha infatti chiesto al Ministro della Salute “l’adozione di un provvedimento che inserisca esclusivamente i territori delle province di Foggia e di Battipaglia nella cosiddetta ‘zona rossa’ “.

Le zone in questione sarebbero infatti caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto secondo quanto riporta il governatore.

“Dall’analisi dei 21 indicatori –si legge nella lettera inviata al ministro – distinti a livello provinciale per le due aree, emerge un contesto preoccupante“.

Un contesto in cui “i valori di Rt, combinati con l’incidenza numerica dei nuovi casi riscontrati giornalmente, si caratterizzano per un progressivo ed inarrestabile incremento” precisa Michele Emiliano.

La richiesta è quindi molto chiara, bisogna attendere la risposta del Ministro della Salute, Roberto Speranza.

Intanto il web mostra il proprio parere sulla richiesta.

L’indignazione web ha avuto origine sotto il post pubblicato dalla pagina Instagram del Governatore in cui vi erano i ringraziamenti a Sophia Loren per l’omaggio alla Puglia.

Le persone hanno lamentato infatti la mancanza di informazioni in merito alla lettera inviata al Ministro della Salute.

Successivamente la polemica si è invece spostata su Twitter.

